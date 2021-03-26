В Украине часть граждан негативно относятся к вакцинации против COVID-19 из-за страха за собственное здоровье. Однако введение вакцины не приведет к патологиям.

Эпидемиолог Наталья Виноград рассказала, что в мире уже использовали миллионы доз препаратов для прививок. После этого лишь в десятках случаев появлялись негативные последствия вакцинации.

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По словам Виноград, при введении любой вакцины всегда есть риск получить различные последствия. Она отметила, что не стоит негативно говорить о неблагоприятных случаях прививок от коронавируса, пока нет экспертного заключения.

Справка. В Украине с начала кампании вакцинации против COVID-19 умерли 2 человека. Это военнослужащая из Одесской области и провизор аптеки военного госпиталя из Черновцов. Стоит заметить, что оба умерших имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания.

Вероятные симптомы после вакцинации

По словам Виноград, в Украине сообщают, сколько доз препарата ввели людям и как на это отреагировал организм. Она отметила, что есть локальные, местные и общие проявления последствий после прививки.

Как рассказала эпидемиолог, после вакцинации могут возникнуть следующие симптомы:

повышенная температура;

головная боль;

покраснение;

недомогание;

боль в мышцах.

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По словам Виноград, проявления таких симптомов являются нормальным явлением, ведь иммунная система человека таким образом реагирует на препарат, который ей ввели.

Это бывает, это не нарушение здоровья и не приведет к патологиям. Надо просто несколько дней переждать,

– рассказала эпидемиолог.

Виноград также добавила, что теперь вакцины против болезней являются более "ласковыми", чем те, которые вводили раньше.

Вероятные симптомы после вакцинации от COVID-19: смотрите видео

Вакцинация в Украине: что известно

Кампания вакцинации в Украине началась 24 февраля 2021 года. По состоянию на 26 марта, первую дозу препарата получили более 174 тысяч человек.

Сейчас в Украине продолжается 2 этап вакцинации. Теперь прививки должны получить люди в возрасте от 80 лет, а также семейные врачи.

По данным социологической группы "Рейтинг", 37% украинцев являются лояльными к проведению прививки от COVID-19. 41% граждан критикуют вакцинацию.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала