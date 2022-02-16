Вакцинация от гриппа: почему это важно во время пандемии COVID-19

Действительно ли из-за пандемии COVID-19 мы перестали болеть гриппом? Существует ли риск синхронного заражения, когда в организм попадают оба возбудителя? И как защититься от этих инфекций? Что выдумка, а что правда, рассказываем далее.

Скажем сразу: утверждение, что гриппа в Украине нет, потому что его, мол, полностью вытеснил COVID-19, – это миф! Заболеваемость коронавирусом не спадает, а эпидемический сезон гриппа продлится вплоть до мая. Лишь в начале 2022 года (с 3 января по 6 февраля) Центр общественного здоровья сообщил о 64 лабораторно подтвержденных случаях инфицирования гриппом.

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И спрогнозировать течение гриппа невозможно. Даже если человек молод, здоров, если он уже грипповал и болезнь протекала в легкой форме, – это не гарантия при новом заражении от тяжелого течения, осложнений, госпитализации или даже смерти. Печальная статистика: от гриппа умирает 4 – 5% больных. Это – вдвое больше, чем от COVID-19.

Не существует и волшебной таблетки, которая защищает от острых респираторных вирусных инфекций.

Итак, выход один – профилактика

Первое, что необходимо сделать – устранить факторы риска, то есть свести к минимуму возможный контакт с возбудителем. Коронавирус и вирус гриппа распространяются воздушно-капельным и частично контактным путем (возбудители заболеваний попадают в верхние дыхательные пути через грязные руки, которыми мы касаемся инфицированных поверхностей).



Профилактика вирусов / Фото shutterstock

Рекомендации – общеизвестны (что не мешает нам упорно их игнорировать):

Надевайте медицинские маски в общественных помещениях и транспорте. Держите социальную дистанцию (не менее 1,5 метра, а лучше – 2). Регулярно (и тщательно!) мойте руки с мылом. Обрабатывайте руки и поверхности дома и на рабочем месте антисептиками. Чаще делайте дома влажную уборку и проветривайте комнаты. Не касайтесь немытыми руками лица (носа, губ). Избегайте мест скопления людей. Полноценно питайтесь, принимайте витаминные добавки. Высыпайтесь. Поддерживайте достаточную физическую активность, избегая, однако, физического и психологического переутомления. Держитесь подальше от людей с признаками простуды. Придерживайтесь правил "кашлевого этикета": чихайте в локоть, при кашле прикрывайте рот и нос одноразовой салфеткой. При появлении симптомов ОРВИ оставайтесь дома и без промедлений звоните семейному врачу или терапевту.

Все эти меры действительно снижают риск инфицирования, но не гарантируют, что в случае заражения патологический процесс будет развиваться по самому легкому сценарию. Максимально снизить вероятность инфицирования, реанимации и смерти помогает прививка.

Сейчас в мире идет самая масштабная вакцинационная кампания за всю историю человечества – массовое прививки от COVID-19. А вот вакцинация от гриппа уже не на слуху, хотя это заболевание так же опасно.

Врачи констатируют: заболеваемость гриппом несколько снизилась. Однако произошло это не из-за "конкуренции" с коронавирусной болезнью, а благодаря карантинным ограничениям. Следовательно, несмотря на распространенное мнение о временной "капитуляции" гриппа, он и дальше поражает и детей, и взрослых.

По данным клиники "Добробут", на грипп приходится более половины случаев ОРВИ. Вирусы парагриппа и аденовирусы, вызывающие простуду, обнаруживают лишь в 10% обследованных. Поэтому, если у вас повышенная температура, кашель, боль в мышцах и ломота в суставах – опасно считать, что это "просто простуда", а значит, можно бежать на работу, ведь без вас там "не справятся".

Что будет, если заразиться одновременно коронавирусом и вирусом гриппа

Очень вероятно, что разовьются оба заболевания и оба будут иметь тяжелое течение. Даже один вирус ослабляет иммунитет. Два же наносят по нему двойной удар. Тем более что в нашем организме могут хозяйничать и другие "незваные гости": вирус герпеса, гепатита С или же цитомегаловирус. А на фоне любого острого заболевания, особенно вирусного, "спящая" хроническая инфекция активируется. При таких обстоятельствах человеческий организм становится "полем битвы", и не факт, что человек в ней одержит победу.



Сезон ОРВИ / Фото shutterstock

Сочетание гриппа и COVID-19 получило название "флурона". Впрочем, это не официальный термин из пандемического лексикона, ведь возбудители не образуют гибридной формы вируса.

Поражение клеток двумя или большим количеством вирусов называют "ко-инфекцией". Слово для нас непривычное, но это не основание для паники. Просто следует позаботиться о защите. Врачей во всем мире смущает то обстоятельство, что люди массово делают прививки от коронавирусной инфекции, забыв о необходимости вакцинироваться от гриппа.

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Помните: вакцинирован – следовательно, защищен. Заболевание если и разовьется, то скорее всего будет протекать не в тяжелой форме.

От гриппа надо вакцинироваться каждый год

Грипп – сезонное заболевание. То есть каждый эпидемический сезон по всей планете циркулируют различные штаммы вируса, которые его вызывают. Эксперты ВОЗ делают прогноз, согласно которому состав вакцин обновляется. Кроме того, через 12 месяцев иммунная защита, выработанная благодаря вакцинации, снижается, поэтому ее необходимо усиливать.



Вакцинация от гриппа / Фото shutterstock

Прививаться от гриппа желательно до начала эпидсезона, поэтому вакцинационные кампании стартуют обычно в сентябре – октябре. Однако если вы по каким-то причинам пропустили этот период, получить прививку можно в любое время. Даже в апреле. Особенно если:

вы медик или социальный работник и контактируете с людьми с инвалидностью или пожилого возраста;

вам – более 65 лет;

вы – беременная женщина;

у вас – хроническая болезнь сердца, легких, почек, нарушенный обмен веществ, хроническое неврологическое расстройство или иммунодефицитное состояние.

Обновлять защиту независимо от календаря нужно и детям в возрасте до пяти лет, ведь они также в группе риска серьезных осложнений. Если ребенок раньше не болел гриппом и не был от него привит, вакцину вводят в два этапа с перерывом в 4 недели.

Вакцинацию имеют право осуществлять только медицинские работники в лечебном учреждении. Доверяйте свое здоровье профессионалам, которые перед вакцинацией вас обследуют и проконсультируют. Такие специалисты работают в клинике "Добробут".

Защитные антитела против вируса гриппа, как и против коронавируса, формируются в течение 14 дней. Не медлите с записью на прививку!

Вакцинироваться – безопасно?

Вполне! Ведь прививки от гриппа делают в мире более чем полвека.

Все вакцины проходят лицензирование национальными органами регулирования лекарственных средств. Побочные явления после прививки тщательно отслеживают и все случаи скрупулезно анализируют. По результатам многолетнего мониторинга, вакцины от гриппа имеют хорошие показатели безопасности.

В Украине допущено к использованию три вакцины от гриппа:

"Инфлювак" (Нидерланды);

"Джи Си Флю" (Южная Корея);

"Ваксигрипп Тетра" (Франция).

Все три имеются в клинике "Добробут".

Эти вакцины созданы из поверхностных и/или внутренних белков вируса, поэтому не могут вызвать заболевание.

Заметим: вакцинация от гриппа не входит в календарь обязательных прививок, а потому является платной.

Противопоказаний к прививкам – три:

аллергия на яичный белок,

острые заболевания,

обострение хронических заболеваний.

Вот почему важно получить не просто прививку, но и предварительную консультацию у специалиста.

Вакцинировавшись, вы защитите и себя, и тех, кто рядом с вами. Например, близкого человека, который сейчас проходит активное лечение от рака, а потому пока что не имеет возможности получить прививку.

Кроме того, каждая введенная доза вакцины ускоряет формирование коллективного иммунитета от болезни.

Можно ли вакцинироваться от COVID-19 и гриппа в один день

Многие украинцы уже вакцинировалось от коронавируса и готовятся получить третью, бустерную дозу. Но кое-кто еще не получил первой или второй дозы. Поэтому когда можно вакцинироваться от гриппа? И нужен ли временной промежуток между двумя прививками?



Против коронавируса и гриппа можно вакцинироваться одновременно / Фото shutterstock

По словам главы Национальной технической группы по вопросам иммунопрофилактики – врача-иммунолога Федора Лапия, интервал между любыми прививками должен составлять 14 дней. Однако привиться против гриппа, в отличие от других вакциноуправляемых заболеваний, можно в тот же день, что и против коронавируса. Или же с соблюдением любого другого, удобного для пациента, интервала. Правда, если вы утром вакцинируетесь, скажем, от гриппа, а после обеда – от COVID-19, то укол вам сделают в разные руки.

Специалисты клиники "Добробут" предостерегают: вакцина от гриппа не защищает от коронавирусной болезни и, наоборот, вакцина от COVID-19 не защищает от гриппа. Нужно получить обе прививки и регулярно ревакцинироваться.

В "Добробуте" действует также пункт вакцинации от коронавируса, в котором делают бесплатную прививку вакциной CoronaVac.