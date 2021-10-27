Вакцинация от гриппа защищает от осложнений коронавируса

Крупнейший международный анализ выявил еще одно важное преимущество сезонной вакцинации от гриппа: снижение риска тромбообразования, инсульта, пневмонии и смертности у одной из наиболее уязвимых групп пациентов.

О том, что вакцинация от гриппа может потенциально защитить от заражения и осложнений COVID-19, заговорили еще в первый год пандемии – данные в пользу этой гипотезы поступали из Италии, США и Великобритании.

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Новое исследование вакцины против гриппа

Теперь ученые решили выяснить, может ли ежегодная прививка защитить пациентов с коронавирусом, которым требуется хирургическая операция. Это очень важно, поскольку риск тромбообразования среди этих людей на 90% выше, а вакцинация от COVID-19 не всегда доступна по состоянию здоровья.

Ученые воспользовались данными международной базы EMR, в которую вносится информация о хирургических пациентах со всего мира. Для исследования отобрали данные 44 тысячи больных, заразившихся COVID-19 до или после операции. Их разделили на две группы: половина была привита от гриппа в течение предыдущих месяцев, другая – нет.

Вакцинация от гриппа защищает от многих осложнений

Исследователи обнаружили, что у привитых пациентов значительно реже развивался сепсис, тромбоз глубоких вен, инфаркт миокарда, у них был ниже риск расхождения швов. Дополнительные существенные преимущества вакцины против гриппа: снижение вероятности инфекции во время операции, инсульта, артралгии, пневмонии и смерти.

Прививки от гриппа ни в коем случае не заменяет вакцинацию против COVID-19. Мы настоятельно рекомендуем всем получить вакцины против гриппа и COVID-19 в этом году согласно действующих рекомендаций,

– подчеркнули авторы исследования.

Ранее ученые из Национального института здравоохранения Италии выяснили, кто может умереть от коронавируса, несмотря на наличие прививки. Специалисты пришли к выводу, что в зоне риска находятся пожилые люди, которым в среднем 85 лет.