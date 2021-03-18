Вакцинация от коронавируса досталась и Антарктиде. Добавим, что континент был единственным, который оставался без случаев заражения COVID-19 до конца декабря 2020 года.

17 марта чилийские власти начали вакцинировать своих полярников и военных.

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Для проведения вакцинации был выбран препарат от китайской компании Sinovac Biotech.

Сотрудник Чилийского антарктического института Марсель Андраде рассказал, что декабрьская вспышка заболевания на станции в Антарктиде была контролируемой. Однако именно эти случаи заболевания постоянно напоминали о необходимости как можно скорее начать вакцинацию.

Это (начало вакцинации) стало облегчением. У нас нет столько рейсов и кораблей, которые бы отправлялись каждый день. Сложно перевозить людей, которые болеют и представляют опасность для окружающих,

– считает Андраде.

Первые случаи инфицирования в Антарктиде

Напомним, 22 декабря стало известно, что на чилийской исследовательской станции O'Higgins в Антарктиде обнаружили 36 случаев COVID-19. Это были первые сообщения об инфицировании коронавирусом на континенте.

Тогда заражение подтвердили у 26 членов армии Чили и 10 работников технического обслуживания. Станция O'Higgins является одной из 13 чилийских баз в Антарктиде, которая расположена недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова.

Вакцинация в Чили: кратко