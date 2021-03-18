Вакцинация от коронавируса добралась до Антарктиды: подробности
Вакцинация от коронавируса досталась и Антарктиде. Добавим, что континент был единственным, который оставался без случаев заражения COVID-19 до конца декабря 2020 года.
Источник:NDTV
17 марта чилийские власти начали вакцинировать своих полярников и военных.
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Для проведения вакцинации был выбран препарат от китайской компании Sinovac Biotech.
Сотрудник Чилийского антарктического института Марсель Андраде рассказал, что декабрьская вспышка заболевания на станции в Антарктиде была контролируемой. Однако именно эти случаи заболевания постоянно напоминали о необходимости как можно скорее начать вакцинацию.
Это (начало вакцинации) стало облегчением. У нас нет столько рейсов и кораблей, которые бы отправлялись каждый день. Сложно перевозить людей, которые болеют и представляют опасность для окружающих,
– считает Андраде.
Первые случаи инфицирования в Антарктиде
Напомним, 22 декабря стало известно, что на чилийской исследовательской станции O'Higgins в Антарктиде обнаружили 36 случаев COVID-19. Это были первые сообщения об инфицировании коронавирусом на континенте.
Тогда заражение подтвердили у 26 членов армии Чили и 10 работников технического обслуживания. Станция O'Higgins является одной из 13 чилийских баз в Антарктиде, которая расположена недалеко от самой северной точки Антарктического полуострова.
Вакцинация в Чили: кратко
- По состоянию на 18 марта в Чили вакцинировано более пяти миллионов человек.
- Почти треть населения уже получила первую дозу препарата.
- Военные, которые находятся на двух других чилийских базах в Антарктиде, должны получить свои первые дозы после улучшения погодных условий. Сейчас самолеты не могут до них добраться.
- Все туристические поездки в Антарктиду временно отменены.
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