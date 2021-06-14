Вакцинация от COVID-19 помогает защитить невакцинированных людей. Выводы основаны на анализе записей о вакцинации и результаты тестов в 177 географически различных сообществах Израиля с 6 декабря 2020 по 9 марта 2021 года.

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Клинические испытания и кампании вакцинации показали, что вакцина Pfizer-BioNTech от COVID-19 очень эффективна в предотвращении коронавируса не только на на индивидуальном уровне, но и на уровне сообщества.

Вакцинация в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Первую дозу COVID-вакцины ввели почти 50% населения в течение первых 9 недель капании.

Как проводился анализ

Исследователи сосредоточили свое внимание на 177 географически обособленных сообществах, в которых были разные уровни вакцинации, а также на когорте непривитых людей в возрасте до 16 лет, для которых вакцина еще не была доступна.

Авторы оценили, как изменилось количество положительных тестов на COVID-19 в каком-либо из сообществ между фиксированными временными интервалами.

Рост вакцинированных на 20% уменьшает распространение вируса среди невакцинированных примерно в 2 раза

Ученые обнаружили, что с каждым 20%-рост вакцинированных людей количество положительных тестов на SARS-CoV-2 среди невакцинированного населения уменьшалось примерно вдвое.

Авторы предупредили, что в их исследовании не учитывалась возможность естественного иммунитета к SARS-CoV-2. Поэтому для окончательных выводов необходимы дальнейшие исследования.

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