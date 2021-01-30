Президент Владимир Зеленский отметил, что вакцинация от COVID-19 в Украине должна быть бесплатной. Так, по его словам, государство должно защитить население во времена пандемии.

Источник: Офис Президента

Вопрос о бесплатной вакцинации Зеленский подробно обсудил с министром здравоохранения Максимом Степановым.

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Что говорит президент о бесплатной вакцинации

По его словам, это именно те забота и защита, которые должно предоставить государство гражданину во время пандемии.

Не знаю, сколько будет стоить вакцина в частных больницах, но для большинства украинцев эта профилактика может ударить по кошельку. А вакцина от COVID-19 – не то, на чем должен зарабатывать государство,

– сказал Зеленский.

Также он поддерживает развитие рынка, чтобы украинцы, которые имеют деньги, могли самостоятельно вакцинироваться от COVID– 19. Иммунизация будет добровольной. Однако и президент, и Министерство здравоохранения надеются, что украинцы поймут вызовы и будут придерживаться плана вакцинации.

"У нас всегда идут споры даже в отношении уже известных вакцин. Но на этот раз речь идет не только о национальных программах, а о мировой программе по защите населения в каждом уголке планеты", – подчеркнул он.

Президент добавил, что получить вакцину от коронавируса – это не просто уберечься самому и избавиться надоедливых масок. Это также забота о всем населении и вклад в то, что мы все вернемся к привычной жизни.

Позиция Степанова

Глава Минздрава сообщил, что план вакцинации предусматривает оказание услуг на безвозмездной основе всем. А первыми получить прививку смогут наиболее уязвимые категории населения.

Вскоре мы представим и подробно объясним план, как получить вакцину от коронавируса. Первыми мы сможем вакцинировать медиков, мобильные группы. Среди приоритетных групп населения, конечно, – пожилые люди,

– отметил чиновник.

Он также напомнил, что Украина активно и результативно работает в рамках инициативы COVAX.

"Учитывая мощности, сколько людей мы сможем вакцинировать в течение месяца, у нас есть равномерное распределение государственных средств. И их хватит, чтобы покрыть все потребности в вакцинации", – заверил Максим Степанов.

Министр добавил, что вакцины будут проверять многократно, украинцам будут предлагать качественные вакцины, хранить в надлежащих условиях.

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Вакцинация от COVID-19 в Украине: главное

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План вакцинации Украинский / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала