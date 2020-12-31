Все вакцины против коронавирусной инфекции для украинцев будут абсолютно бесплатными, заявляет глава Минздрава Максим Степанов.

Препарат компании Sinovac является не единственной вакциной, которую будут закупать за государственные средства. Об этом на брифинге 31 декабря рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Все вакцины, все без исключения, которые приобретаются за государственные средства будут абсолютно бесплатны для всех украинцев. Это та стратегия, которая есть в Министерстве здравоохранения, это то, что было утверждено президентом Украины Владимиром Зеленским. Мы должны обеспечить соответствующий доступ к вакцинам для всех без исключения граждан Украины,

– заявил Степанов.

По его словам, что Минздрав сейчас находится на финальной стадии подписания договоров с ведущими мировыми компаниями-производителями вакцин от коронавируса.

Вакцина от COVID-19 в Украине: что известно

Украина должна получить первые партии вакцин против коронавируса в январе – феврале 2021 года.

В стране будет работать более 4000 пунктов прививок.

В бюджете-2021 года на закупку вакцины против коронавируса предусмотрено 2,6 миллиарда гривен. Еще 1,377 миллиарда гривен выделят из Фонда борьбы с COVID-19.

Этого недостаточно, ведь согласно подсчетам МИНЗДРАВА для иммунизации 20% населения необходимо 15,1 миллиарда гривен.

Украина получит 16 миллионов доз вакцин против коронавируса в рамках программы COVAX.

Еще 1, 5 доз препарата планирует передать Польша.

30 декабря Украина подписала контракт о поставках вакцин от китайской фармкомпании Sinovac. Заключение контракта открывает путь для поставки и использования вакцины после официальной регистрации.

Первая партия вакцины Sinovac Biotech для Украины будет поставлена в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае, или одним из компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Австралии, Канады, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или ЕС.



4 этапа вакцинации в Украине / инфографика 24 канала