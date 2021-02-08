Уже в феврале 2021 несколько миллионов украинцев должны получить первые дозы вакцины против COVID-19. Какие именно препараты мы получим, кого будут вакцинировать первым и где записаться на прививку? Ответы на основные вопросы о вакцинации в Украине – в материале.

Когда начнется вакцинация от COVID-19 в Украине

15 февраля. По крайней мере, по словам главного санитарного врача Виктора Ляшко. Однако он уточнил: задержки возможны в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, если "партия попадет в ДТП или самолет не вылетит из-за непогоды".

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При этом министр здравоохранения Максим Степанов уже заявил, что вакцинировать всех украинцев успеют до конца 2021 года. А 21 миллион человек, входящих в группу риска, прививки могут получить уже к осени.

В целом в Украине планируют ежемесячно делать около 5 миллионов прививок. При необходимости и наличии достаточного количества препарата – больше.

Вакцины каких производителей получит Украина

В рамках глобальной помощи COVAX Украине обещали бесплатно предоставить от 8 до 16 млн доз вакцин. Так, уже в этом месяце наше государство получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer/BioNTech, которая разрешена ВОЗ для использования в экстренных условиях. В середине апреля возможна еще одна поставка препарата этого производства.

Кроме того, 5 февраля Украина получила подтверждение на получение 12 млн доз вакцин производства AstraZeneca и Novavax. Их поставки начнутся уже в этом месяце.

Украина – участник глобальной инициативы GAVI COVAX. Она призвана предоставить доступ к вакцине для стран с низким и средним уровнем дохода. В рамках этой инициативы планируется обеспечить необходимыми препаратами 20% населения Украины. Сейчас в список вакцин COVAX входят AstraZeneca, Pfizer, Novavax, Moderna и Curevac.

На данный момент Украина заключила предварительный контракт о закупке вакцин против COVID-19 только с китайской компанией Sinovak. Препарат еще находится на третьей стадии испытаний и данные о его эффективности разнятся. Государство заказало 5 млн доз вакцины этого производства, однако получим мы их только в случае, если эффективность препарата будет подтверждена на уровне более 70%.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина договорилась о поставках 4 вакцин от коронавируса: Pfizer/BioNTech, Sinovac, AstraZeneca и Novavax.



Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник ВОЗ / Инфографика 24 канала

Кого будут вакцинировать в первую очередь

Согласно Календарному плану вакцинации, в Украине этот процесс начнется с медицинских работников и рабочих, которые работают с больными коронавирусом в больницах. Также первая "волна" – для военных в зоне ООС. Во время следующего этапа прививки получат работники экстренной медицинской помощи: диспетчеры и бригады, которые выезжают на вызовы пациентов с COVID-19.

Однако Минздрав предлагает скорректировать план таким образом, чтобы первыми сделали прививку представители органов власти, в частности президент Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмыгаль. В ведомстве считают, что таким образом они подадут пример украинцам и доверие к вакцинации среди населения возрастет.

Всего за февраль-апрель вакцину должны получить 367 тысяч украинцев. В целом прививать украинцев от COVID-19 планируют в 5 этапов. Все бесплатно и добровольно.



План вакцинации украинцев / Источник Минздрав / Инфографика 24 канала

Где можно будет записаться на прививку и сделать ее

В Минздраве анонсировали запуск сайта, посвященного вакцинации от COVID-19, на котором, в частности, появится возможность записи на прививки. Там будет четко прописано, где каждый может получить вакцину.

Предлагают три механизма, по которым можно сделать прививку:

запись на сайте;

по записи к семейному врачу;

приглашение в телефонном режиме от Центра первичной медико-санитарной помощи.

Купить вакцину в аптеках или сделать прививку в частных больницах украинцы смогут не раньше второго полугодия 2021 года.

Паспорта прививок

Максим Степанов заверил, что украинцы будут получать паспорта, которые будут подтверждать наличие прививки от COVID-19, если такое нововведение введут в Евросоюзе. Однако, как отмечал Виктор Ляшко, справка о прививках не будет обязательной в Украине – ее будут выдавать в случае необходимости, например, для путешествий.

Такую инициативу уже поддержали правительства ряда стран Европы, где вакцинация началась. А цифровые сертификаты вакцинации уже выдает, в частности, Исландия. В мире обсуждают также вариант того, чтобы наличие прививки освобождала граждан от ряда ограничений, введенных в рамках борьбы с COVID-19. Тогда такой паспорт будет необходим не только для выезда за границу, но и для применения внутри страны.

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Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отметил: при необходимости и наличии точных данных, будет создан электронный COVID-паспорт, который каждый украинец будет иметь в своем смартфоне.

Кроме того, Минздрав Украины ввел модуль иммунизации населения страны, необходимый для хранения данных о COVID-вакцинации. То есть в электронном формате будет храниться информация о типе вакцины, дозировке, причинах проведения или непроведения прививки и тому подобное. Эти данные будут доступны для врачей, к которым в дальнейшем будет обращаться пациент.

Как вакцинируется мир

Вакцинацию от COVID-19 уже называют самой масштабной в истории. По данным Bloomberg, по состоянию на 8 февраля в 73 странах мира было введено более 131 миллиона доз. Последний показатель составляет примерно 4,69 миллиона доз в сутки.

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В США сейчас больше американцев получили хотя бы одну дозу вакцины, чем обнаружили положительный результат на коронавирус с момента начала пандемии. Сейчас в стране, согласно итогам штатов, было введено 42 миллиона доз.

На "Бродбент Арене" в Луисвилле, штат Кентукки (США) ежедневно вводят до 1500 доз вакцин: видео

Сейчас во всем мире показатель вакцинации составляет в среднем 468 670 доз в день. При таком темпе, населению понадобится около 6,7 лет для того, чтобы 75% людей получили две дозы вакцины.



Ситуация с вакцинацией в мире по состоянию на 8 февраля / Источник: Bloomberg