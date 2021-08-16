Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что доступ к ним должен быть непрерывным. Даже на выходных или на праздники.
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Виктор Ляшко
“Дельта-штамм коронавируса, сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, заразнее. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно для людей – как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность”.
Способности вакцинации в Украине
- Сейчас в Украине есть 3 тысячи пунктов COVID-прививок,
- Почти 400 центров массовой вакцинации,
- Тысяча мобильных бригад.
За неделю в Минздраве планируют определить, какие опции их работы уместны в течение празднования 30 годовщины Независимости Украины.
Виктор Ляшко
“Цель этой работы – дать максимально удобно встретиться вакцине и пациенту. Пунктам с низким потоком, возможно, действительно следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать”.
В некоторых регионах успешно практикуют вакцинацию на площадях и под открытым небом. Ляшко считает, что этот опыт следует перенять всем, применяя его во время праздничных мероприятий в центрах городов. При этом важно соблюдать карантинные правила: масочного режима и дистанции.
Темпы вакцинации в Украине
- С начала кампании по вакцинации в Украине провели 7 460 766 прививок против коронавируса.
- В целом против коронавируса вакцинировали 4 722 695 человек, 4 722 693 из которых получали первую дозу вакцины, а 2 738 073 – вторую.