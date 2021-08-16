Вакцинация под открытым небом: украинцев хотят прививать во время празднований Дня Независимости

Несколько недель подряд в Украине растет заболеваемость COVID-19. Вакцинация является самым эффективным способом уберечься от тяжелого течения болезни или возможной смерти.

Глава Минздрава Виктор Ляшко отметил, что доступ к ним должен быть непрерывным. Даже на выходных или на праздники.

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Виктор Ляшко “Дельта-штамм коронавируса, сотни случаев которого уже зарегистрированы в Украине, заразнее. Вероятность развития тяжелого течения болезни в случае инфицирования этим штаммом намного выше, если вы не вакцинированы. Доступ к вакцинам должен быть непрерывным и удобным. На праздники мобильные бригады должны работать там, где это удобно для людей – как сейчас они работают в аэропортах и доказывают свою эффективность”.

Способности вакцинации в Украине

Сейчас в Украине есть 3 тысячи пунктов COVID-прививок,

Почти 400 центров массовой вакцинации,

Тысяча мобильных бригад.

За неделю в Минздраве планируют определить, какие опции их работы уместны в течение празднования 30 годовщины Независимости Украины.

Виктор Ляшко “Цель этой работы – дать максимально удобно встретиться вакцине и пациенту. Пунктам с низким потоком, возможно, действительно следует взять паузу, чтобы подумать, как его увеличить, но центры массовой вакцинации, особенно в ТРЦ и других логистически привлекательных местах, должны работать”.

В некоторых регионах успешно практикуют вакцинацию на площадях и под открытым небом. Ляшко считает, что этот опыт следует перенять всем, применяя его во время праздничных мероприятий в центрах городов. При этом важно соблюдать карантинные правила: масочного режима и дистанции.

Темпы вакцинации в Украине