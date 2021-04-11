Вакцинация в Польше оказалась эффективной в 99% случаев
В Польше против коронавируса вакцинировали уже более 5 миллионов человек. Иммунизация показала эффективность в 99% случаев.
Источник:"Европейская правда"
В группе из более 5,5 миллиона вакцинированных людей только 51 000 впоследствии получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.
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При этом, более половины таких случаев заражения произошли в течение 14 дней после получения первой дозы (до того, как вакцина начинает действовать – 24 канал). Проще говоря, уровень защиты превышает 99%,
– заявил министр.
Кампания вакцинации в Польше продолжается с 27 декабря. Всего вакцинацию против коронавируса закончили более 2 миллионов жителей страны. Пока там вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna.
Ситуация с коронавирусом в Польше: что известно
- Долгое время в Польше была сложная ситуация с COVID-19. Но сейчас показатели заболеваемости уже начали снижаться.
- До 18 апреля в стране продолжаются карантинные ограничения.
- В стране закрыты все спортивные и культурные заведения, казино, детсады и парикмахерские, а также крупные магазины мебели и стройматериалов.
- В тех магазинах, которым можно работать, установили ограничения на количество посетителей.
- Компаниям настоятельно рекомендуют перевести своих работников на дистанционную работу во всех случаях, когда это возможно.
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