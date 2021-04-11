В Польше против коронавируса вакцинировали уже более 5 миллионов человек. Иммунизация показала эффективность в 99% случаев.

В группе из более 5,5 миллиона вакцинированных людей только 51 000 впоследствии получила положительный результат теста на коронавирус. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

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При этом, более половины таких случаев заражения произошли в течение 14 дней после получения первой дозы (до того, как вакцина начинает действовать – 24 канал). Проще говоря, уровень защиты превышает 99%,

– заявил министр.

Кампания вакцинации в Польше продолжается с 27 декабря. Всего вакцинацию против коронавируса закончили более 2 миллионов жителей страны. Пока там вакцинируют препаратами Pfizer, AstraZeneca и Moderna.

Ситуация с коронавирусом в Польше: что известно