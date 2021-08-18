Главная научная сотрудница Всемирной организации здравоохранения Сумья Сваминатан отметила, что штамм Дельта действительно вызывает беспокойство. Отчет опубликовали на официальном сайте ВОЗ в среду, 18 августа.

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Если вы посмотрите на статистику, которая нас действительно беспокоит, а именно по тяжелому течению заболевания, госпитализаций и смертей, то совершенно точно, что вакцины предотвращают росту количества таких случаев. Это верно и в отношении штамма Дельта,

– заявила Сваминатан.

Обратите внимание! Недавнее моделирование ученых показало, что мутации SARS-CoV-2 могут значительно замедлить противодействие с пандемией. Чтобы справиться с этой задачей человечеству понадобятся месяцы интенсивной работы и новые меры ограничений.

Кратко о варианте Дельта

Концентрация вируса в крови пациента с Дельта-штаммом в 1 000 раз больше, чем была у инфицированных диким штаммом.

В Великобритании инфицированы штаммом Дельта составляют 90% от всех активных случаев COVID.

Симптомы этого варианта отличаются от симптомов предыдущих штаммов. Наиболее распространенные: лихорадка, головная боль, боль в горле и насморк. Зато кашель и потеря обоняния или вкуса случаются значительно реже.

Больше о штамме коронавируса Дельта / источник: Минздрав / инфографика 24 канала