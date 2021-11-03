Вакцинация против ветрянки: когда и кому нужно делать прививки

Ветрянка – болезнь, которую практически все считают безопасной, если перенести ее в детском возрасте. В то же время против этой инфекции существует вакцинация, в некоторых странах она массовая.

В умеренном климате более 100 из 1000 детей в возрасте до 9 лет болеют ветряной оспой в течение года, не менее 90% людей болеют ею до подросткового возраста. Другие люди остаются чувствительными к этой инфекции во взрослом возрасте. У детей ветрянка обычно протекает легко.

Также на тему: В США одобрили вакцинацию против коронавируса для детей в возрасте от 5 лет

Осложнения и воздействие ветрянки

В развитых странах ветрянка приводит к госпитализации примерно 5 из 1000 больных, умирают в 2 – 3 из 100 тысяч больных. К острым осложнениям болезни относят бактериальный сепсис, пневмонию, энцефалит, кровоизлияние в мозг. Одно из них развивается примерно у двух третей госпитализированных пациентов. Большинство смертей – около 80% – приходится на взрослых пациентов с ветрянкой.

К группам с высоким риском тяжелого течения ветряной оспы относят:

людей с нарушенным иммунитетом (с опухолями крови, иммунодефицитами, принимающих препараты, которые ослабляют иммунитет);

новорожденных, у матерей которых ветряная оспа началась за пять дней до родов или через два дня после них;

недоношенных детей;

беременных женщин без иммунитета к ветряной оспе.

Эффективность вакцины против ветряной оспы

В некоторых районах США с 1995 по 2003 годы (первые годы массовой вакцинации) распространенность ветряной оспы снизилась на 80%, что примерно соответствовало показателям охвата детей прививкой. Количество смертей от ветрянки уменьшилось на 88% после 12 лет программы вакцинации одной дозой.

В исследовании, большинство участников которого получили только одну прививки от ветрянки, защита от этой инфекции составляла 90% в течение 15 лет. Вакцина остается еще сравнительно новой, поэтому неизвестно, дает ли она пожизненную защиту.

Действие вакцинации от ветрянки отчетливо ощущается на уровне страны. Например, один расчет показал, что даже при эффективности вакцины в 75% и охвате вакцинацией 50% может дать населению США почти 13 тысяч лет здоровой жизни ежегодно.

Отметим, что вакцины против ветряной оспы продемонстрировали хороший профиль безопасности. Они практически никогда, в отличие от самой ветрянки, не вызывают опасных осложнений.

Рекомендации по вакцинации

ВОЗ рекомендует рутинную вакцинацию против ветряной оспы в странах, где эта инфекция очень влияет на общественное здоровье. В ведомстве подчеркивают, что за массовые прививки нужно браться только если возможно обеспечить охват вакцинацией более 80%. Меньший охват, опасаются эксперты, может привести к увеличению заболеваемости ветрянкой среди взрослых.

CDC рекомендует прививаться от ветряной оспы всем взрослым и подросткам старше 13 лет, которые не получили иммунитет раньше.