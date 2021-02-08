Сейчас в Израиле около 90% пожилых людей в возрасте от 60 лет получили хотя бы одну дозу вакцины против коронавируса. Статистика заболеваемости за последние 6 недель кардинально изменилась.

Всех пожилых людей Израиля прививают вакциной от производителя Pfizer и BioNTech. Около 90% из этой группы уже получили по меньшей мере 1 дозу двухкомпонентной вакцины.

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Статистика Израиля после введения вакцинации

Данные Минздрава Израиля свидетельствуют, что количество новых случаев заражений коронавирусом в группе людей в возрасте от 60 лет снизилось на 41%. А с середины января по начало февраля – на 31%.

Для сравнения – среди людей моложе 59 лет, из которых вакцинировано чуть более 30%, заболеваемость снизилась всего на 12%, а число госпитализаций – на 5%.

Выводы анализа получены из выборки примерно четверти миллиона случаев инфицирования COVID-19.

То, что мы видим здесь, это очень ранние и обнадеживающие признаки того, что вакцина работает для защиты населения,

– заявил вирусолог Флориан Краммер из госпиталя Маунт-Синай в Нью-Йорке.

Может ли это быть следствием карантина

Существует мнение, что тенденция к снижению заболеваемости связана с введением общенационального карантина в январе. Но статистика не подтверждает этих догадок.

Согласно данным, количество новых случаев и госпитализаций начало снижаться раньше начала карантина, а разница в количестве новых случаев среди пожилых и молодых людей была особенно заметна именно в тех городах, где до начала января не менее 85% людей в возрасте от 60 лет получили первую дозу вакцины.

Аналогичной тенденции к снижению заболеваемости не наблюдалось во время изоляции в сентябре. Это говорит нам, что вакцины действительно меняют показатели,

– рассказал ученый Эран Сегал из Института Вейцмана в Реховоте.

Но ученые отметили, что пока рано делать окончательные выводы. Сейчас в Израиле вакцинировалось около 40%, и, по мнению исследователей, для конечных утверждений стоит вакцинировать значительно больше людей.