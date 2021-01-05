Новые вакцины постепенно получают сертификацию на использование. Государства закупают большие объемы препаратов и надеются как можно скорее покончить с пандемией. Впрочем есть целый перечень государств, которые не имеют возможности оплатить вакцины против коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения заявила о закупке 2 миллиардов доз вакцин для программы COVAX. Ими прежде всего будут прививать наиболее уязвимые группы. Больше об этом – в материале журналистов 24 канала.

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"Нам до сих пор нужно больше доз вакцины и больше денег на полноценную реализацию программы. Но у нас есть четкий путь к обеспечению первых 2 миллиардов доз и дальнейшие планы, которые помогут закончить острую стадию пандемии COVID-19", – заявил генеральный директор Альянса по вакцинам Сет Беркли.

Вакцины некоторых производителей еще ждут сертификации

Ряд препаратов все еще ожидают сертификации. Даже после завершения 3 фазы клинических испытаний все еще остается бюрократическая волокита. И хотя в ситуации с коронавирусом эти процедуры максимально ускоряют, всех проверок для подтверждения безопасности препаратов все равно не избежать.

Спикер Европейской комиссии Стефан де Кеерсмахер отметил, что необходимо принять срочные решения после того, как Европейское медицинское агентство после детального анализа подтвердит безопасность и эффективность вакцинации.

Конечно, нам еще нужно проконсультироваться с государствами-членами ЕС. Еврокомиссия должна сделать это как можно скорее и начать вакцинацию,

- подчеркнул он.

О начале массовой вакцинации сейчас заявляют с десяток стран. Первой была Великобритания. Впоследствии прививки начали делать в США и Израиле.

Против COVID-19 вакцинировались некоторые высокопоставленные чиновники

На первых этапах стараются вакцинировать все уязвимые группы:

медиков;

социальных рабочих;

полицейских;

пожилых людей.

В то же время из-за скептического отношения к препаратам правительства пытаются разработать дополнительные стимулы и максимально популяризировать идею вакцинации. Так, уже несколько чиновников прививались первыми – и в прямом эфире.

Обратите внимание! Ранее от COVID-19 вакцинировались королева Дании Маргрете II, избранный американский президент Джо Байден, будущая вицепрезидент США Камила Харрис, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

Глава израильского правительства заверил, что государство готово вакцинировать 60 тысяч человек в день. Также он попросил министра разработать так называемый зеленый паспорт, согласно которому каждый человек, имеет прививки, сможет показать карточку или мобильное приложение.

Это позволит людям посещать массовые мероприятия, торговые центры и другие виды досуга.

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Вакцина против коронавируса вызвала аллергические реакции

Не обошлось и без проблем. Сразу после начала массовой вакцинации начались сообщения о побочных аллергических реакциях. В то же время медики утверждают, что ситуация не критическая. Достаточно просмотреть медицинскую карточку пациента, и избегать прививок тем, кто уже имел сильные аллергические приступы до того.

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Но даже в случае неожиданного шока врачи всегда могут оказать необходимую помощь.

Сейчас, насколько мы можем быть уверены, относительный риск возникновения аллергических реакций – чрезвычайно низок. Но вы все еще можете подхватить COVID-19, а риск осложнений во время течения болезни намного больше,

- пояснил советник Фонда астмы и аллергии США Митчелл Грейсон.

В разных странах желающих прививаться и скептиков – примерно поровну. Поэтому спрос на препараты до сих пор стабильно высок.

Фармакологическим компаниям не хватает производственных мощностей, чтобы выполнить все заказы. В то же время существуют еще десятки вариаций вакцины против COVID-19, которые завершают клинические испытания. А множество стран предлагают собственные производства для изготовления уже зарегистрированных препаратов.

По данным врачей, сломать цепь передачи вируса удастся, когда привитыми будут по меньшей мере 60% жителей всего мира.