Вакцинация против COVID-19 несет смерть: "слуга" Камельчук снова отличился заявлением
Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что вакцинация против COVID-19 приносит смерть. А препараты, которые вводят людям, содержат давно известные вредоносные ингредиенты.
Кроме этого, так называемые панацеи среди населения продвигают фантастические маркетологи. Об этом Юрий Камельчук написал на своей фесбук-странице.
Ранее Я не доверяю вакцине против вымышленной болезни COVID-19, – нардеп от "Слуги народа"
По его словам, политики демонстрируют людям псевдовакцинацию. В частности, они прививаются со шприцами без игл или уколами через футболку.
Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений,
– отметил депутат.
"Слуга народа" добавил, что невозможно проверить, что именно было введено человеку на видео. Поэтому украинцы просто верят тому, что видят с экранов. И подчеркнул, что в них должно проснуться коллективное сознание.
По мнению депутата, карантин в мире – часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают. А принудительная вакцинация – способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных.
"Интересно, это свертывание мировой демократии и конец права на свободное передвижение?", – отметил Камельчук.
Также он считает, что жесткий карантн в Украине нарушает законы, Конституцию и базовые права человека.
Какие еще странные заявления о COVID-19 говорил Камельчук
- В эфире одного из украинских телеканалов "слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что коронавирус является выдумкой. И также отметил, что не доверяет ни одной в мире вакцине.
- Впоследствии он попытался объяснить свои высказывания. И отметил, что люди действительно болеют, однако в мире манипулируют статистикой и цифрами.
- Во время интервью hromadske Камельчук назвал виновных в сложившейся ситуации с коронавирусом в мире. По его словам, это именно Всемирная организация здравоохранения. Поэтому ВОЗ рассказывает о коронавирусе, а к этому прислушивается Министерство здравоохранения Украины.
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