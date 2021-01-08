Депутат от "Слуги народа" Юрий Камельчук заявил, что вакцинация против COVID-19 приносит смерть. А препараты, которые вводят людям, содержат давно известные вредоносные ингредиенты.

Кроме этого, так называемые панацеи среди населения продвигают фантастические маркетологи. Об этом Юрий Камельчук написал на своей фесбук-странице.

Ранее Я не доверяю вакцине против вымышленной болезни COVID-19, – нардеп от "Слуги народа"

По его словам, политики демонстрируют людям псевдовакцинацию. В частности, они прививаются со шприцами без игл или уколами через футболку.

Сценаристы продвижения псевдопанацеи просто фантастические маркетологи. Сначала заходят через лидеров мнений,

– отметил депутат.

"Слуга народа" добавил, что невозможно проверить, что именно было введено человеку на видео. Поэтому украинцы просто верят тому, что видят с экранов. И подчеркнул, что в них должно проснуться коллективное сознание.

По мнению депутата, карантин в мире – часть теста, как будет реагировать общество на то, что ему навязывают. А принудительная вакцинация – способ создания дополнительных искусственных границ и повод покорить непокоренных.

"Интересно, это свертывание мировой демократии и конец права на свободное передвижение?", – отметил Камельчук.

Также он считает, что жесткий карантн в Украине нарушает законы, Конституцию и базовые права человека.

Какие еще странные заявления о COVID-19 говорил Камельчук