Исследователи говорят, что это дает дополнительные доказательства ускорения вакцинации против коронавируса осенью.

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Данные системы здравоохранения Англии показывают, что лишь семь из 9 427 человек, которые были инфицированы новым штаммом, попали в больницу, даже несмотря на то, что эти люди получили две дозы вакцины от Pfizer.

Издание пишет, что риск госпитализации для невакцинированных людей с новым индийским штаммом в 2,6 раза выше, чем раньше.



Данные о вакцинах против коронавируса / Инфографика 24 канала

Эксперты отмечают, что две дозы необходимы для защиты от индийского штамма. В то же время одна доза на 20 процентов менее эффективна против мутации COVID-19.

Несмотря на всплеск случаев, ученые и министры также отмечают, что риск госпитализации в 10 раз меньше для вакцинированных людей, чем для непривитых лиц.

Отметим, что индийский вариант коронавируса распространяется в два раза быстрее, из-за чего невакцинированные люди будут чаще заражаться.