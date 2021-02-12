Вакцинация против COVID-19 станет самой масштабной в истории Украины: Степанов рассказал детали
Украину ожидает самая масштабная вакцинация в истории страны. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал детали алгоритма будущей вакцинации.
Источник:Свобода слова Савика Шустера
Главные условия масштабной вакцинации
В частности, Максим Степанов заявил, что Украина будет использовать вакцины как минимум 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перечень вакцин может быть расширен, когда другие компании закончат третий этап клинических исследований своих вакцин.
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Я хочу, чтобы мы понимали: такой масштабной вакцинации страна никогда в жизни не проходила. Нам в очень сжатые сроки необходимо предоставить возможность доступа к вакцине всем без исключения гражданам страны старше 18 лет. И мы хотим это сделать в течение 2021 года,
– сказал Степанов.
Он отметил, пока сделать прививку против коронавируса готовы, согласно соцопросам, 50% украинцев, но нужно по крайней мере 60%.
Логистика вакцинации
Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о логистике вакцин от коронавируса, в частности отметил, что она будет зависеть от производителя вакцины.
В зависимости от того, какая именно эта вакцина, она едет на разные склады. После этого будет развозка по регионам, если мы говорим именно о Pfizer, то отправляется в регион пятидневное количество вакцин,
– рассказал Кирилл Тимошенко.
Далее по словам руководителя ОПУ, уже сформированы 600 мобильных групп (в большинстве на базе семейных врачей), которые будут заниматься вакцинацией.
Кого будут вакцинировать первыми
Первыми будут вакцинировать врачей. В больницы будут приезжать мобильные группы с вакцинами.
Как это будет выглядеть?Кирилл Тимошенко рассказал, что мобильные бригады будут ездить 20 дней, ведь срок между первой и второй вакциной минимум 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней, дальше та же группа, будет вакцинировать уже второй вакциной.
Краткая справка о предстоящей вакцинации
- Предварительно в Минздраве заявляли, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется 15 февраля.
- В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.
- До конца февраля планируется вакцинировать 500 тысяч украинцев.
Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала
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