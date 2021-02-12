Украину ожидает самая масштабная вакцинация в истории страны. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал детали алгоритма будущей вакцинации.

Главные условия масштабной вакцинации

В частности, Максим Степанов заявил, что Украина будет использовать вакцины как минимум 4 компаний: Pfizer, Sinovac, Novavac, AstraZeneca. Перечень вакцин может быть расширен, когда другие компании закончат третий этап клинических исследований своих вакцин.

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Я хочу, чтобы мы понимали: такой масштабной вакцинации страна никогда в жизни не проходила. Нам в очень сжатые сроки необходимо предоставить возможность доступа к вакцине всем без исключения гражданам страны старше 18 лет. И мы хотим это сделать в течение 2021 года,

– сказал Степанов.

Он отметил, пока сделать прививку против коронавируса готовы, согласно соцопросам, 50% украинцев, но нужно по крайней мере 60%.

Логистика вакцинации

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о логистике вакцин от коронавируса, в частности отметил, что она будет зависеть от производителя вакцины.

В зависимости от того, какая именно эта вакцина, она едет на разные склады. После этого будет развозка по регионам, если мы говорим именно о Pfizer, то отправляется в регион пятидневное количество вакцин,

– рассказал Кирилл Тимошенко.

Справка: именно 5 дней Pfizer может храниться в условиях не менее -80 градусов.

Далее по словам руководителя ОПУ, уже сформированы 600 мобильных групп (в большинстве на базе семейных врачей), которые будут заниматься вакцинацией.

Кого будут вакцинировать первыми

Первыми будут вакцинировать врачей. В больницы будут приезжать мобильные группы с вакцинами.

Как это будет выглядеть? Кирилл Тимошенко рассказал, что мобильные бригады будут ездить 20 дней, ведь срок между первой и второй вакциной минимум 20 дней. Все рассчитано таким образом, чтобы они по области проходили первый этап за 20 дней, дальше та же группа, будет вакцинировать уже второй вакциной.

Краткая справка о предстоящей вакцинации

Предварительно в Минздраве заявляли, что вакцинация против COVID-19 в Украине начнется 15 февраля.

В стране будет действовать план вакцинации "Дорожная карта", который состоит из 5 этапов.

До конца февраля планируется вакцинировать 500 тысяч украинцев.



Готовы ли украинцы вакцинироваться против COVID-19 / Источник: "Рейтинг" / Инфографика 24 канала