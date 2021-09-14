Какие штаммы гриппа ожидают в Украине
В Центре общественного здоровья Минздрава по запросу 24 канала рассказали, что во время эпидемиологического сезона 2021 – 2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2.
К теме Пора позаботиться о витамине D: готовимся к сезону простуд
Грипп может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти. А также увеличивает риск инфаркта или инсульта. Вакцинация является эффективным способом профилактики гриппа.
В ЦОС отметили, что в связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа и по рекомендации ВОЗ, четырехвалентные вакцины на основе куриного эмбриона для использования в следующем сезоне гриппа в Северном полушарии 2021 – 2022 годов должны содержать:
- вирус, побочный A/Victoria/2570 / 2019 (H1N1)pdm09;
- вирус, побочный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2);
- вирус, побочный B/Washington/02 / 2019 (линия B Victoria);
- вирус, побочный B / Phuket/3073 / 2013 (линия B / Yamagata).
В состав трехвалентной противогриппозной вакцины на основе куриных эмбрионов рекомендуется включить первые три штамма.
Кратко о штаммах гриппа
- Первые два штамма – это вирусы типа А. Именно они являются более агрессивными и могут провоцировать осложнения у пациентов и закончиться летально.
- Из осложнений, которые не характерны для вирусов типа В – энцефалит (воспаление мозга), а также менингоэнцефалит (воспаление оболочек мозга).
Вакцинация против гриппа
Какие вакцины будут в Украине этой осенью
Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным прививкам и отсутствует в национальном календаре прививок, поэтому вакцину могут закупать за деньги местных бюджетов, предприятий или за свой счет граждан.
В Центре общественного здоровья отметили, что согласно данным государственного реестра лекарственных средств с обновленным составом штаммов зарегистрированы следующие вакцины для профилактики гриппа:
- ИНФЛЮВАК ТЕТРА вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.
- ДЖИСИ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профилактики гриппа (расцепленный Вирион, инактивированный), Корея.
- ВАКСИГРИПП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA сплит-вакцина для профилактики гриппа четырех валентная, инактивированная, Франция.
Вакцинация значительно снижает риски осложнений гриппа / Фото Unsplash
Почему нужно вакцинироваться против гриппа
Прививка против гриппа снижает риск смерти в результате болезни на 80%, а вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений на 60%.
В первую очередь вакцинироваться против гриппа советуют людям, которые входят в "группу риска", то есть те лица, которые контактируют с другими и имеют высокие шансы инфицироваться: врачи и медики, учителя и воспитатели, правоохранители и продавцы.
Вакцинироваться против гриппа стоит детям до 5 лет, беременным женщинам, людям старшего возраста, а также тем, у кого есть хронические заболевания.
Как сделать прививку
Сделать вакцинацию против гриппа лучше всего до начала активной волны заболеваемости. Впрочем, вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона, иммунитет после прививки против гриппа вырабатывается в течение двух недель.
Главное, чтобы на момент вакцинации у человека не было симптомов ОРВИ – то есть, чтобы иммунитет не был ослаблен.
Также стоит проконсультироваться с семейным врачом, который должен осмотреть вас и выявить возможные противопоказания к вакцинации.
Врач может выписать рецепт на вакцину от гриппа, ведь вакцины являются рецептурными препаратами в нашей стране. Впрочем, часто аптеки продают их без рецепта.
Кроме аптек, вакцины против гриппа могут быть доступны в частных клиниках, где собственно на месте можно и получить прививки.
Бесплатные вакцины против гриппа
Источник: Минздрав
В этом году, вероятно, украинцам будет доступно определенное количество вакцин против гриппа бесплатно. Впрочем, пока речь лишь о вакцинации медицинского персонала.
Так, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что с июня ведомство начало работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин.
В частности, ведут переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тысяч доз).
Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах) мы сможем вакцинировать против гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи,
– говорится в сообщении Минздрава.
В Минздраве также анонсировали производство вакцины против гриппа от украинского производителя. Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.
Вакцинация во время пандемии коронавируса
Совместимы ли вакцины против гриппа с COVID-вакцинами
Да, но в ЦОС подчеркнули, что несмотря на важность вакцинации и необходимость быстрого охвата вакцинацией против коронавирусной болезни, следует придерживаться 14-дневного интервала между введением вакцин против коронавирусной болезни COVID-19 и введением вакцин против других инфекционных болезней, за исключением экстренной вакцинации.
К теме Можно ли сочетать вакцины от ОРВИ и COVID-19: Кузин дал четкое объяснение
Как отличить грипп от коронавируса:
- симптомы гриппа могут ощущаться до недели, симптомы COVID-19 – дольше;
- коронавирус чаще, чем грипп, вызывает потерю обоняния и вкуса;
- согласно статистике, в случае заболевания гриппом сначала появляется кашель, в случае заболевания COVID – повышается температура.
При наличии симптомов ОРВИ – стоит обратиться к семейному врачу / Фото Unsplash
Вакцина против гриппа защищает от коронавируса?
Пока нет достаточно оснований считать, что прививка против гриппа защитит вас от коронавируса, как и не гарантирует полной защиты от гриппа.
Однако, недавно ученые из Медицинской школы Университета Майами представили исследование, что вакцина от гриппа может снизить риски госпитализации и осложнений коронавирусной болезни.
В частности, ученые доказали, что ежегодная прививка против гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов с COVID-19.
Кроме того, американская компания Novavax начала испытания новой вакцины, которая будет защищать и против коронавируса, и против гриппа. Пока только известно, что компания начинает тестирование препарата с участия людей.
Больше об этом Первая вакцина, которая будет эффективна и против коронавируса, и против гриппа