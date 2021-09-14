Вакцинация против гриппа в Украине 2021: насколько опасны штаммы и какие препараты доступны

Нынешний эпидемиологический сезон, как и прошлый, осложняется пандемией коронавируса. По прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в Украине будут циркулировать четыре штамма гриппа. Поэтому, кроме вакцинации против коронавируса, советуют сделать прививку и против гриппа. Какие вакцины будут доступны украинцам и когда – рассказываем дальше.

Какие штаммы гриппа ожидают в Украине

В Центре общественного здоровья Минздрава по запросу 24 канала рассказали, что во время эпидемиологического сезона 2021 – 2022 годов ожидают циркуляцию штаммов B/Washington, H1N1 и H3N2.

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Грипп может привести к тяжелым осложнениям и даже смерти. А также увеличивает риск инфаркта или инсульта. Вакцинация является эффективным способом профилактики гриппа.

В ЦОС отметили, что в связи с постоянными антигенными изменениями вируса гриппа и по рекомендации ВОЗ, четырехвалентные вакцины на основе куриного эмбриона для использования в следующем сезоне гриппа в Северном полушарии 2021 – 2022 годов должны содержать:

вирус, побочный A/Victoria/2570 / 2019 (H1N1)pdm09;

вирус, побочный A / Cambodia / e0826360 / 2020 (H3N2);

вирус, побочный B/Washington/02 / 2019 (линия B Victoria);

вирус, побочный B / Phuket/3073 / 2013 (линия B / Yamagata).

В состав трехвалентной противогриппозной вакцины на основе куриных эмбрионов рекомендуется включить первые три штамма.

Кратко о штаммах гриппа

Первые два штамма – это вирусы типа А. Именно они являются более агрессивными и могут провоцировать осложнения у пациентов и закончиться летально.

Из осложнений, которые не характерны для вирусов типа В – энцефалит (воспаление мозга), а также менингоэнцефалит (воспаление оболочек мозга).

Инкубационный период для четырех штаммов одинаковый – до недели (в среднем двое суток).

Клинические симптомы тоже сходны: чаще всего больные жалуются на головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб, боль в горле, значительное повышение температуры тела, кашель, насморк.

При инфицировании вирусами типа А среди симптомов могут быть боль в глазах и светобоязнь, тошнота и диарея.

Вакцинация против гриппа

Какие вакцины будут в Украине этой осенью

Вакцинация против гриппа относится к рекомендованным прививкам и отсутствует в национальном календаре прививок, поэтому вакцину могут закупать за деньги местных бюджетов, предприятий или за свой счет граждан.

В Центре общественного здоровья отметили, что согласно данным государственного реестра лекарственных средств с обновленным составом штаммов зарегистрированы следующие вакцины для профилактики гриппа:

ИНФЛЮВАК ТЕТРА вакцина для профилактики гриппа четырехвалентная, поверхностный антиген, инактивированная, Нидерланды.

ДЖИСИ ФЛЮ КВАДРИВАЛЕНТ / GC FLU QUADRIVALENT вакцина для профилактики гриппа (расцепленный Вирион, инактивированный), Корея.

ВАКСИГРИПП ТЕТРА / VAXIGRIP TETRA сплит-вакцина для профилактики гриппа четырех валентная, инактивированная, Франция.

Трехвалентная вакцина предназначена для выработки иммунитета от трех штаммов гриппа, которые будут циркулировать в Северном полушарии этого эпидсезона, четырехвалентная – от четырех.

Вакцинация значительно снижает риски осложнений гриппа / Фото Unsplash

Почему нужно вакцинироваться против гриппа

Прививка против гриппа снижает риск смерти в результате болезни на 80%, а вероятность тяжелого течения заболевания и осложнений на 60%.

В первую очередь вакцинироваться против гриппа советуют людям, которые входят в "группу риска", то есть те лица, которые контактируют с другими и имеют высокие шансы инфицироваться: врачи и медики, учителя и воспитатели, правоохранители и продавцы.

Вакцинироваться против гриппа стоит детям до 5 лет, беременным женщинам, людям старшего возраста, а также тем, у кого есть хронические заболевания.

Как сделать прививку

Сделать вакцинацию против гриппа лучше всего до начала активной волны заболеваемости. Впрочем, вакцинироваться можно и на протяжении всего сезона, иммунитет после прививки против гриппа вырабатывается в течение двух недель.

Главное, чтобы на момент вакцинации у человека не было симптомов ОРВИ – то есть, чтобы иммунитет не был ослаблен.

Также стоит проконсультироваться с семейным врачом, который должен осмотреть вас и выявить возможные противопоказания к вакцинации.

Врач может выписать рецепт на вакцину от гриппа, ведь вакцины являются рецептурными препаратами в нашей стране. Впрочем, часто аптеки продают их без рецепта.

Во время транспортировки и хранения вакцины должна быть соблюдена холодовая цепь – это температура в пределах +2 - +8 С.

Кроме аптек, вакцины против гриппа могут быть доступны в частных клиниках, где собственно на месте можно и получить прививки.

Бесплатные вакцины против гриппа

Источник: Минздрав

В этом году, вероятно, украинцам будет доступно определенное количество вакцин против гриппа бесплатно. Впрочем, пока речь лишь о вакцинации медицинского персонала.

Так, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин рассказал, что с июня ведомство начало работать с представителями фармацевтического сектора для того, чтобы выделить для Украины большее количество вакцин.

В частности, ведут переговоры о передаче в рамках гуманитарной помощи по механизму PIVI бесплатных вакцин для прививки врачей (почти 30 тысяч доз).

Мы рассчитываем, что медицинских работников, (по крайней мере тех, которые работают в "ковидных" больницах) мы сможем вакцинировать против гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи,

– говорится в сообщении Минздрава.

Что касается аптечной сети, в нее в этом году доставят большее количество вакцин, чем в прошлом году, – примерно миллион доз.

В Минздраве также анонсировали производство вакцины против гриппа от украинского производителя. Ее появление запланировано на первое полугодие 2022 года.

Вакцинация во время пандемии коронавируса

Совместимы ли вакцины против гриппа с COVID-вакцинами

Да, но в ЦОС подчеркнули, что несмотря на важность вакцинации и необходимость быстрого охвата вакцинацией против коронавирусной болезни, следует придерживаться 14-дневного интервала между введением вакцин против коронавирусной болезни COVID-19 и введением вакцин против других инфекционных болезней, за исключением экстренной вакцинации.

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Как отличить грипп от коронавируса:

симптомы гриппа могут ощущаться до недели, симптомы COVID-19 – дольше;

коронавирус чаще, чем грипп, вызывает потерю обоняния и вкуса;

согласно статистике, в случае заболевания гриппом сначала появляется кашель, в случае заболевания COVID – повышается температура.

При наличии симптомов ОРВИ – стоит обратиться к семейному врачу / Фото Unsplash

Вакцина против гриппа защищает от коронавируса?

Пока нет достаточно оснований считать, что прививка против гриппа защитит вас от коронавируса, как и не гарантирует полной защиты от гриппа.

Однако, недавно ученые из Медицинской школы Университета Майами представили исследование, что вакцина от гриппа может снизить риски госпитализации и осложнений коронавирусной болезни.

В частности, ученые доказали, что ежегодная прививка против гриппа снижает риск инсульта, сепсиса и тромбоза глубоких вен (ТГВ) у пациентов с COVID-19.

Анализ показал, что те, кто не имел прививки против гриппа, имели значительно более высокую вероятность (до 20%) попасть в отделение интенсивной терапии. Они также значительно чаще обращались в отделение неотложной помощи (58%), у них развивался сепсис (вероятность до 45%), инсульт (вероятность до 58%). Риск смерти не менялся.

Кроме того, американская компания Novavax начала испытания новой вакцины, которая будет защищать и против коронавируса, и против гриппа. Пока только известно, что компания начинает тестирование препарата с участия людей.

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