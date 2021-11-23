Довакцинальная эра коронавируса была с очень печальной статистикой для людей на диализе не только в Украине, но и во всем мире. Заболеваемость COVID-19 у людей с ХБП составила 4,09%, тогда как среди общего населения – 0,46%. Об этом здоровью 24 рассказал Владимир Новаковский, врач-нефролог, медицинский директор "Фрезениус Медикал Кер Украина".

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Может ли COVID-19 вызвать почечную недостаточность и попадание на диализ

Среди людей, которые заболели COVID-19, есть те, у которых во время течения заболевания развилась почечная недостаточность. То есть данных, что у них есть ХБП, не было, и до заболевания коронавирусной инфекцией их почки были вполне здоровы, но в результате им пришлось безотлагательно делать диализ уже во время инфекции.

Владимир Новаковский "40% людей, которые лечатся от коронавируса в реанимации, имеют повреждения почек. Не все пациенты, у которых развилось это осложнение, нуждаются в диализе, но те, кто нуждается в остром диализе, почти не выживают".

У многих пациентов хроническая болезнь почек может прогрессировать значительно быстрее во время заболевания COVID-19. Это может происходить вследствие нарушения питьевого режима и неправильного приема жаропонижающих средств (например Ацетилсалициловая кислота, Парацетамол, Ибупрофен, Нимесулид), которые могут вызывать структурно-функциональные нарушения почек.

Кроме того, пациент мог иметь недиагностированную хроническую болезнь почек І – III стадии, которые после COVID-19 попадают на диализ вследствие действия на пораженную почку всех вышеупомянутых факторов и прогрессирования основного заболевания, например, аутоиммунного поражения почек.

Можно ли вакцинироваться людям с хронической болезнью почек

Владимир Новаковский " Да, можно и надо. Волна заболеваемости COVID-19, которая стихла с началом лета, дала возможность вакцинировать людей. В наших диализных центрах вакцинировано 90%+ пациентов".

Течение болезни у тех, кто вакцинирован и заболел, совсем другое. На сегодня нет смертей, заболевание протекает намного легче, в основном в этих случаях пациенты не нуждаются в госпитализации.

Если человек не вакцинирован, то течение заболевания обычно тяжелее, с большим количеством осложнений. Лечение коронавируса в стационарных условиях для людей на гемодиализе – это всегда проблемы. Такие пациенты не могут переносить терапию стандартно. Лечение требует инфузионной терапии (внутривенного введения растворов) – однако людям на диализе многие препараты и большое количество жидкости противопоказаны. Также имеются серьезные ограничения в назначении антибактериальных и нестероидных противовоспалительных средств.

Владимир Новаковский "В Черкассах в диализном центре мы принимаем пациентов с COVID-19 со всей области. В самом тяжелом состоянии обычно находятся невакцинированные люди. Из 20 пролеченных невакцинированных пациентов на гемодиализе – 3 – 5 умирает".

Что делать людям с трансплантированной почкой

Пациенты с трансплантированной почкой также в группе риска, поскольку они считаются также пациентами с ХБП 5 стадии. И им также нужна вакцинация без оговорок.

Если люди планируют трансплантацию сейчас, то им рекомендовано пройти полный курс вакцинации, когда они еще на диализе.

Пациентам сразу после трансплантации, на этапе подбора дозы иммуносупрессии вакцина будет неэффективна. Из-за того, что в начале врачи назначают высокие дозы гормонов и иммуносупрессивных препаратов, которые влияют на эффективность выработки антител в организме после вакцинации. В среднем пациенты после трансплантации стабилизируются через три месяца и тогда можно вакцинироваться.

Как сочетать вакцину от ковида и гриппа

Вакцинацию от гриппа и коронавируса можно делать в один день в разные руки. Пока человек ждет 2 недели после вакцинации одной вакциной, то может заразиться другой болезнью.

Сколько доз вакцины нужно людям на гемодиализе

Владимир Новаковский "Вакцинация только одной дозой, к сожалению, не защищает. Если пациент переболел, а потом вакцинировался только одной дозой, – это ему не поможет. Есть подтвержденные случаи, когда люди повторно заразились коронавирусом после болезни и одной дозы вакцины".

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В странах, где на законодательном уровне разрешена третья бустерная доза вакцины, прежде всего ее получают люди в группе риска, в частности с хроническими болезнями. У этих пациентов иммунитет формируется тяжелее из-за дефектов иммунной системы. Поэтому, когда речь пойдет о третьей дозе, люди с хронической болезнью почек должны получить ее первыми.

На данный момент, Kidney Charities Together Group создала гид для людей с проблемами почек "COVID-19 guide", в котором отмечает, что для третьей дозы лучше использовать мРНК-вакцину, независимо от того, какими были первые две дозы. Ведь это создает более надежный иммунный ответ. Но в приказах Министерства здравоохранения Украины будет четко прописано когда и кому нужно будет делать третью дозу. Поэтому сейчас важно вакцинировать первыми двумя дозами как можно большее количество людей.