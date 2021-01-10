В конце декабря 2021 года началась крупнейшая кампания в истории вакцинации. Прививка против коронавируса уже проходит в 41 стране мира.

Сейчас по всему миру было введено более 24,7 миллиона доз вакцин против коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, собранные изданием Bloomerg.

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Поскольку все утвержденные ныне вакцины являются двухвалентными и введение обеих доз проходит с определенным интервалом, то можно наверняка сказать, что вакцинировалось не менее 10 миллионов человек.

В каких странах вакцинировали больше всего людей:

Китай* – 9 000 000;

США – 7 725 000;

Израиль – 1 692 000;

Великобритания – 1 488 947;

ОАЭ – 1 020 349;

Россия * – 800 000;

Италия – 583 050;

Германия – 532 878;

Канада – 294 280;

Испания – 277 976;

Польша – 198 78;

Саудовская Аравия – 130 000;

Дания – 112 427;

Аргентина – 107 542;

Румыния – 102 301.

*Китай и Россия разрешили вакцинацию отечественными препаратами до окончания испытаний еще в июле и августе 2020 года.

Почему не все так хорошо, как кажется на первый взгляд

Соглашения об обеспечении доступа вакцин заключили многие страны. Согласно подсчетам, уже отложено 8,35 миллиардов доз. Теоретически этого достаточно, чтобы охватить более половины населения планеты. Но вакцины распределяются неравномерно. Так, состоятельные страны уже заключили большие соглашения о поставках и даже начали вакцинацию. А вот проблемы с финансированием и другие политические трудности затрудняют доставку и закупку некоторых препаратов в странах третьего мира. Кроме того, требования к хранению препаратов затрудняют их доставку в дальние части мира.

Некоторым странам, возможно, придется подождать до 2022 года или еще дольше, прежде чем начать иммунизацию своего населения.