Украина ожидает получить первые дозы вакцины против коронавируса уже в понедельник, 15 февраля. Как только препараты поступят, сразу стартует процесс иммунизации.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов рассказал в эфире одного из украинских телеканалов.

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Как только Украина получит первые дозы препаратов, начнут вакцинировать население в соответствии с национальным планом.

Степанов попросил производителей скорее отправить препараты

Министр отметил, что попросил производителей ускорить процесс отправки препаратов.

Я вам могу сказать, что я вчера вечером разговаривал с институтом, от которого мы ожидаем первый миллион доз вакцины компании AstraZeneca. Я сказал, что нам очень быстро нужно. Они сейчас работают, чтобы загрузить и отправить,

– уточнил Степанов.

В Минздраве надеются, что вакцины будут доступны для всех до конца года

Отметим, что ранее глава Минздрава заявлял, что Украина хочет достичь 100% вакцинации населения до конца 2021 года. По крайней мере до этого времени препараты должны быть доступны для всех, ведь вакцинация в Украине – добровольная.

На первых четырех этапах будут вакцинировать граждан из так называемых "Групп риска".



Главное о вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала