Некоторые женщины сообщали о нерегулярности менструации или других менструальных изменениях после инъекций. Национальные институты здравоохранения финансируют исследования, чтобы выяснить, есть ли связь.
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Команда проанализировала данные из приложения для контроля рождаемости под названием Natural Cycles, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для женщин. Приложение предназначено для отслеживания менструальных циклов и определения того, когда вы, скорее всего, забеременеете.
В исследовании приняли участие почти 4 000 американских женщин с "нормальным" циклом, в среднем от 24 до 38 дней.
Исследователи наблюдали за вакцинированными женщинами в течение трех циклов до прививки и еще 3 месяца после прививки. Результаты сравнивались с невакцинированными женщинами.
Вакцинация нарушает цикл
Менструация после прививки начиналась примерно на день позже, чем обычно. Но не было никаких изменений в количестве дней менструального кровотечения.
Это невероятно обнадеживает,
– сказала доктор Элисон Эдельман из Университета здоровья и науки Орегона.
Полученные данные лишь подтверждают, что любое влияние вакцин против COVID на менструацию является минимальным и временным.
Результаты исследования в подробностях:
- В подгруппе с 358 женщинами, получивших обе дозы вакцины в одном менструальном цикле, наблюдалось несколько большее изменение длины следующего цикла – в среднем на два дня.
- Около 10% имели изменения в течение 8 дней и более, но впоследствии вернулись к нормальным диапазонам.
Почему вакцина может влиять на вакцинацию
По словам Эдельман, одна из теорий заключается в том, что когда иммунная система активизируется в определенное время цикла, то "наши биологические часы или то, что контролирует менструальный цикл, может дать сбой".
Ученые планируют провести дополнительное исследование, чтобы узнать, влияет ли вакцинация на тяжесть менструального кровотечения и как реагируют на прививки женщины с нерегулярными менструациями.