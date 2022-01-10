Некоторые женщины сообщали о нерегулярности менструации или других менструальных изменениях после инъекций. Национальные институты здравоохранения финансируют исследования, чтобы выяснить, есть ли связь.

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Команда проанализировала данные из приложения для контроля рождаемости под названием Natural Cycles, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов для женщин. Приложение предназначено для отслеживания менструальных циклов и определения того, когда вы, скорее всего, забеременеете.

Стоит знать: Менструальный цикл считается от первого дня менструации до первого дня следующей. Небольшие колебания нормальны. Временные изменения могут вызвать стресс, диета и даже физические упражнения.

В исследовании приняли участие почти 4 000 американских женщин с "нормальным" циклом, в среднем от 24 до 38 дней.

Исследователи наблюдали за вакцинированными женщинами в течение трех циклов до прививки и еще 3 месяца после прививки. Результаты сравнивались с невакцинированными женщинами.

Вакцинация нарушает цикл

Менструация после прививки начиналась примерно на день позже, чем обычно. Но не было никаких изменений в количестве дней менструального кровотечения.

Это невероятно обнадеживает,

– сказала доктор Элисон Эдельман из Университета здоровья и науки Орегона.

Полученные данные лишь подтверждают, что любое влияние вакцин против COVID на менструацию является минимальным и временным.

Результаты исследования в подробностях:

В подгруппе с 358 женщинами, получивших обе дозы вакцины в одном менструальном цикле, наблюдалось несколько большее изменение длины следующего цикла – в среднем на два дня.

Около 10% имели изменения в течение 8 дней и более, но впоследствии вернулись к нормальным диапазонам.

Почему вакцина может влиять на вакцинацию

По словам Эдельман, одна из теорий заключается в том, что когда иммунная система активизируется в определенное время цикла, то "наши биологические часы или то, что контролирует менструальный цикл, может дать сбой".

Ученые планируют провести дополнительное исследование, чтобы узнать, влияет ли вакцинация на тяжесть менструального кровотечения и как реагируют на прививки женщины с нерегулярными менструациями.