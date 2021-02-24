24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

Что известно о первом вакцинированного

Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог из города Черкассы, который работает в ковидному отделении Черкасской областной больницы.

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Второй вакцинировали старшую сестру реанимационное отделение Нонну Хачатрян. Процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.

После укола обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы проследить за возможной реакцией.

Первые 500 тысяч доз вакцины прибыли в Украину вчера, до конца сегодняшнего дня их должны получить все области. Согласно опросам Минздрава, на добровольную вакцинацию вызвалось 30% украинских медиков. Всего в первую волну вакцинации попадает почти 13 тысяч человек.

CoviShield – что известно о вакцине CoviShield или Oxford-AstraZeneca производит Институт сыворотки Индии (Serum Institute of India).

Разработали препарат британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Вакцина стимулирует иммунную систему вырабатывать антитела и настраивает ее для атаки коронавирусного возбудителя в случае инфицирования SARS-CoV-2.

Вакцинацию продолжат согласно плану

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 миллионов украинцев:

февраль – апрель 2021 – медицинские работники учреждений, где лечат COVID-19, и военные, которые принимают участие в ООС (367 тысяч человек);

апрель – май 2021 – пожилые люди в возрасте 80+ и работники первичной медицинской помощи (1,9 миллиона человек);

май – июнь 2021 – медики других категорий (363 тысяч человек);

июнь – июль 2021 – люди в возрасте 70-79 лет (2,9 миллиона человек);

июль – август 2021 – сотрудники структур госбезопасности (640 тысяч человек);

август – сентябрь 2021 – люди возраста 65-69 лет (2,3 миллиона человек);

сентябрь – октябрь 2021 – сотрудники сферы образования (1,4 миллиона человек);

октябрь – ноябрь 2021 – люди в возрасте 60-64 лет (2,8 миллиона человек) ;

ноябрь – декабрь 2021 другие категории населения (1,7 миллиона человек).

План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала