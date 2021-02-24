В Украине сделали первую прививку от COVID-19 фото
24 февраля в Украине началась вакцинация против коронавирусной болезни. Первую прививку препаратом CoviShield сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.
Источник:24 канал
Что известно о первом вакцинированного
Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог из города Черкассы, который работает в ковидному отделении Черкасской областной больницы.
К теме 5 актуальных вопросов о вакцинации против коронавируса в Украине
Второй вакцинировали старшую сестру реанимационное отделение Нонну Хачатрян. Процедуру прививки выполняла врач мобильной бригады Людмила Доценко.
После укола обязательный контроль врача в течение 30 минут, чтобы проследить за возможной реакцией.
Разработали препарат британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом.
Вакцинацию продолжат согласно плану
Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют около 14 миллионов украинцев:
- февраль – апрель 2021 – медицинские работники учреждений, где лечат COVID-19, и военные, которые принимают участие в ООС (367 тысяч человек);
- апрель – май 2021 – пожилые люди в возрасте 80+ и работники первичной медицинской помощи (1,9 миллиона человек);
- май – июнь 2021 – медики других категорий (363 тысяч человек);
- июнь – июль 2021 – люди в возрасте 70-79 лет (2,9 миллиона человек);
- июль – август 2021 – сотрудники структур госбезопасности (640 тысяч человек);
- август – сентябрь 2021 – люди возраста 65-69 лет (2,3 миллиона человек);
- сентябрь – октябрь 2021 – сотрудники сферы образования (1,4 миллиона человек);
- октябрь – ноябрь 2021 – люди в возрасте 60-64 лет (2,8 миллиона человек) ;
- ноябрь – декабрь 2021 другие категории населения (1,7 миллиона человек).
План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью