Откуда взялся миф

Джоэл Смолли называет себя аналитиком данных, он не является сотрудником Университета Джонса Хопкинса, а лишь сделал собственные выводы на основе данных, которые собирает университет. В соцсетях он публикует свои антивакцинаторские материалы. Это подхватило издание InfoWars. Этот медиаресурс в основном распространяет неподтвержденные и псевдонаучные заявления.

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Причина роста заболеваемости

Вспышка заболеваемости COVID-19 во всем мире началась из-за распространения новых штаммов заболевания, в частности, Дельта. Связывать массовую вакцинацию с ростом заболеваемости нет оснований.

Вакцинация не всегда помогает избежать заражения, впрочем, она хорошо защищает от госпитализации и смерти. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, вакцинированные в 25 раз реже подвергаются госпитализации или смерти от COVID-19.

Например, в Великобритании в период с октября 2020 по январь 2021 года было чуть больше чем 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, а с июля по октябрь 2021 года 3 миллиона случаев. При этом за первый период, когда вакцинация только началась, с COVID-19 было госпитализировано 185 тысяч человек, а за второй, когда уже было вакцинировано большую часть населения, в больницах оказалось вдвое меньше людей – 79 тысяч.

Вакцинированные болеют, но реже и намного легче

Вакцинированные действительно могут инфицироваться COVID-19 и заразить окружающих. Однако они представляют меньшую угрозу, чем люди без иммунитета к COVID-19. До активного распространения штамма Дельта исследования демонстрировали, что вакцинация существенно уменьшает распространение вируса в случае прорывного инфицирования. Относительно штамма Дельта, вакцинированные могут иметь такую же вирусную нагрузку, как и невакцинированные. Впрочем, вакцинация скорее всего сокращает период, в течение которого человек может заразить других.

Также из-за большого количества вакцинированных растет их доля и среди госпитализированных и больных. Такая ситуация сложилась, например, в Израиле. Подробнее мы об этом писали здесь.

В некоторых сообщениях утверждают, что компания Pfizer признала корреляцию между началом вакцинальной кампании и ростом заболеваемости COVID-19. Однако, нужно помнить, что корреляция – это не то же самое, что причинно-следственная связь. Вакцинация не может увеличить количество больных COVID-19. Ни одна из вакцин от COVID-19 не заражает людей вирусом.