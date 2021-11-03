Как вакцинация против коронавируса влияет на количество больных: опровергли популярный миф

В сети распространяют информацию о том, что якобы вакцинация против COVID-19 ухудшает ситуацию с заболеваемостью коронавирусом. В заметках ссылаются на данные Университета Джона Хопкинса, которые проанализировал человек, по имени Джоэл Смолли. Однако, это неправда.

Откуда взялся миф

Джоэл Смолли называет себя аналитиком данных, он не является сотрудником Университета Джонса Хопкинса, а лишь сделал собственные выводы на основе данных, которые собирает университет. В соцсетях он публикует свои антивакцинаторские материалы. Это подхватило издание InfoWars. Этот медиаресурс в основном распространяет неподтвержденные и псевдонаучные заявления.

Также на тему При поддержке Савченко: центр Киева перекрыли антивакцинаторы

Причина роста заболеваемости

Вспышка заболеваемости COVID-19 во всем мире началась из-за распространения новых штаммов заболевания, в частности, Дельта. Связывать массовую вакцинацию с ростом заболеваемости нет оснований.

Вакцинация не всегда помогает избежать заражения, впрочем, она хорошо защищает от госпитализации и смерти. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний в США, вакцинированные в 25 раз реже подвергаются госпитализации или смерти от COVID-19.

Например, в Великобритании в период с октября 2020 по январь 2021 года было чуть больше чем 2,7 миллиона случаев заражения коронавирусом, а с июля по октябрь 2021 года 3 миллиона случаев. При этом за первый период, когда вакцинация только началась, с COVID-19 было госпитализировано 185 тысяч человек, а за второй, когда уже было вакцинировано большую часть населения, в больницах оказалось вдвое меньше людей – 79 тысяч.

Вакцинированные болеют, но реже и намного легче

Вакцинированные действительно могут инфицироваться COVID-19 и заразить окружающих. Однако они представляют меньшую угрозу, чем люди без иммунитета к COVID-19. До активного распространения штамма Дельта исследования демонстрировали, что вакцинация существенно уменьшает распространение вируса в случае прорывного инфицирования. Относительно штамма Дельта, вакцинированные могут иметь такую же вирусную нагрузку, как и невакцинированные. Впрочем, вакцинация скорее всего сокращает период, в течение которого человек может заразить других.

Также из-за большого количества вакцинированных растет их доля и среди госпитализированных и больных. Такая ситуация сложилась, например, в Израиле. Подробнее мы об этом писали здесь.

В некоторых сообщениях утверждают, что компания Pfizer признала корреляцию между началом вакцинальной кампании и ростом заболеваемости COVID-19. Однако, нужно помнить, что корреляция – это не то же самое, что причинно-следственная связь. Вакцинация не может увеличить количество больных COVID-19. Ни одна из вакцин от COVID-19 не заражает людей вирусом.