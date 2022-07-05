Эффективность вакцины против натуральной оспы

Вакцинация против уже ликвидированного вируса натуральной оспы обеспечила 85% перекрестной защиты от заражения оспой обезьян.

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Для профилактики заражения вакцинацию особенно рекомендуют медицинским работникам из групп риска и лабораторному персоналу, которые обрабатывают клинические образцы для диагностики оспы обезьян или работают с ортопоксвирусами (оспа обезьян, коровья оспа и оспа).

Кому нужно делать прививку

Согласно последним рекомендациям ВОЗ, вакцины против натуральной оспы не следует широко использовать для борьбы с инфекцией оспы обезьян. Однако они рекомендуют вводить вакцины против натуральной оспы в качестве профилактического средства после контакта с больными в течение четырех часов.

Однако, учитывая нехватку вакцин против натуральной оспы, приоритетность должна быть предоставлена для защиты людей из группы высокого риска, включая мужчин-гомосексуалов. Ожидается, что это снизит передачу оспы обезьян среди населения в целом.

Что известно об оспе обезьян

Оспа обезьян - это редкий зоонозный вирус, который переходит от животных к людям, а также может распространяться между людьми. Вирус, как правило, эндемичен в Центральной и Западной Африке. Однако недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о большом количестве случаев оспы обезьян из 42 стран мира.

Большинство этих случаев обнаружено в Европейском регионе ВОЗ. Некоторые из этих случаев имеют историю путешествий в эндемичные африканские страны. Люди, вакцинированные против вируса оспы, менее восприимчивы к заражению оспой обезьян. Однако, поскольку оспа была ликвидирована в 1980 году, у молодых людей в возрасте до 40 лет нет этих прививок.