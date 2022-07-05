Насколько вакцина против натуральной оспы эффективна против оспы обезьян
Источник:Science Direct
Ученые описали важность вакцинации против натуральной оспы как профилактической меры по контролю недавних вспышек оспы обезьян.
Эффективность вакцины против натуральной оспы
Вакцинация против уже ликвидированного вируса натуральной оспы обеспечила 85% перекрестной защиты от заражения оспой обезьян.
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Для профилактики заражения вакцинацию особенно рекомендуют медицинским работникам из групп риска и лабораторному персоналу, которые обрабатывают клинические образцы для диагностики оспы обезьян или работают с ортопоксвирусами (оспа обезьян, коровья оспа и оспа).
Кому нужно делать прививку
Согласно последним рекомендациям ВОЗ, вакцины против натуральной оспы не следует широко использовать для борьбы с инфекцией оспы обезьян. Однако они рекомендуют вводить вакцины против натуральной оспы в качестве профилактического средства после контакта с больными в течение четырех часов.
Однако, учитывая нехватку вакцин против натуральной оспы, приоритетность должна быть предоставлена для защиты людей из группы высокого риска, включая мужчин-гомосексуалов. Ожидается, что это снизит передачу оспы обезьян среди населения в целом.
Что известно об оспе обезьян
Оспа обезьян - это редкий зоонозный вирус, который переходит от животных к людям, а также может распространяться между людьми. Вирус, как правило, эндемичен в Центральной и Западной Африке. Однако недавно Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о большом количестве случаев оспы обезьян из 42 стран мира.
Большинство этих случаев обнаружено в Европейском регионе ВОЗ. Некоторые из этих случаев имеют историю путешествий в эндемичные африканские страны. Люди, вакцинированные против вируса оспы, менее восприимчивы к заражению оспой обезьян. Однако, поскольку оспа была ликвидирована в 1980 году, у молодых людей в возрасте до 40 лет нет этих прививок.