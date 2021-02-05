Венгрия может дать разрешение на использование российской COVID-вакцины "Спутник-V" на следующей неделе. Соответственно, тогда и начнется вакцинация.

Российская вакцина не зарегистрирована в странах ЕС. Венгрия является единственной страной Европейского союза, которая ее предзаказала и запросила разрешение на экстренное использование.

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Премьер-министр Виктор Орбан заявил, что китайские и российские вакцины уже используются в Сербии, и "там можно увидеть обнадеживающий опыт".

Согласно договору, Россия на протяжении 3 месяцев поставит в Венгрию 2 миллиона доз "Спутник-V". Этого должно хватить для вакцинации 1 миллиона человек. Первую партию в размере 40 тысяч страна получила уже на прошлой неделе.

Вакцинация в Венгрии: что известно

По состоянию на 5 января 264 тысячи венгров уже получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna.

Около 92 тысяч человек получили 2 дозы.

Первоначально в стране вакцинируют медицинских работников и наиболее уязвимых пожилых людей.

Орбан добавил, что к середине марта в стране планируют вакцинировать всех людей в возрасте от 60 лет, которые зарегистрировались для получения прививки.

Некоторые представители ЕС тоже надеются на регистрацию российской вакцины

Высокий представитель Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Хосеп Боррель во время пресс-конференции в Москве заявил, что надеется на регистрацию российской вакцины в ЕС. Он считает, что это позволит сократить дефицит вакцины в Европе.