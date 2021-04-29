Кроме разговора, нам удалось посетить отделение 8 городской клинической больницы Львова, которое еще раньше переформатировали под инфекционное. Предупреждаем, что следующие кадры могут вас ошеломить. Чтобы посмотреть видеоформат – проскрольте до конца.

О болезни, симптомах и повторном заражении

Сразу к наиболее актуальному. Несмотря на то, что мы живем во время пандемии, и, кажется, каждый должен обращаться к семейному врачу, после появления симптомов сразу начинаем гуглить. Как же отличить COVID-19 от других сезонных заболеваний? Что указывает на легкое течение болезни, а какие симптомы наоборот – на тяжелое?

Пациентам не нужно различать, что это – ОРВИ или симптомы ковида. Симптомы часто очень похожи, например, боль в горле, покашливание, температура, ломота в теле. Это все может указывать и на любую острую респираторную вирусную инфекцию.

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Есть специфические симптомы – потеря вкуса и обоняния, это уже все знают. Бывает диарея, рвота, общая слабость, снижается сатурация. Одышка – тоже одно из таких проявлений.

Какие тяжелые и легкие? Первые – незначительное покашливание, невысокая температура, которая сбивается антипиретиками, не сильная слабость – человек может пойти в туалет или приготовить еду.

Если есть проявления кровохарканья, лихорадка, которая не сбивается, одышка и сатурация падает меньше 92%, потеря сознания, психические расстройства и острая боль – это требует вызова скорой помощи или немедленной связи с семейным врачом. Он уже объяснит алгоритм действий.

Для каждого человека понятие "легкие симптомы" – разное. Кое-кто терпит до того, что состояние уже очень тяжелое, а он говорит: "Да мне ничего". При любых жалобах и симптомах пациент должен обращаться к семейному врачу.

Если пациент все же решил не обращаться к семейному, какой критический предел, когда понимаешь – надо немедленно ехать в больницу?

Первое – старший возраст и сопутствующая патология: гипертония, сахарный диабет, бронхиальная астма. Человек болеет несколько дней, имеет легкие симптомы, а затем внезапно нарастает одышка, кровохарканье, снова температура высоченная, сатурация падает ниже 92. Тогда немедленно нужен стационар.

Возможны резкие боли в животе, груди. Очень много патологий, которые могут появиться в этот момент, как тромбозы. Здесь надо немедленно вызвать скорую помощь.



Пожилым людям нужно немедленно обращаться к врачу / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Сколько раз можно заразиться коронавирусом и от чего это зависит? Как знать – могу я снова подхватить ковид или нет?

Повторные заражения зависят от многих факторов. От нашего иммунитета – он является клеточным и гуморальным. Вот, например, мы узнаем, что имеем антитела. Они же не всегда указывают на то, что человек не заболеет или заболеет, это не черное и белое, нет такой четкой границы.

У нас еще есть клеточный иммунитет, его формируют наши Т-лимфоциты, которые реагируют с белками вируса. Когда повторно встречаем возбудителя, организм быстро вырабатывает антитела. Мы можем заболеть, но на сколько времени?

Антитела не всегда указывают на то, что человек не заболеет или заболеет, это не черное и белое, нет такой четкой границы.

Хотя мы живем с ней год, но болезнь – новая, и исследования продолжаются. Часть из них доказывает, если переболели, то мы на 6 месяцев должны иметь иммунитет, но есть разные течения коронавируса. От того, какой один и второй иммунитет, зависит, заболеем ли мы еще раз.

Что важно: мы должны надеяться не только на свой иммунитет, но и на себя. Во-первых, если будем соблюдать правила карантина, то уменьшим вероятность повторного инфицирования. Во-вторых, вакцинация.

Как болезнь может проявить себя во второй раз? Кто-то говорит, что это легче, кто-то – сложнее. Нуждаются ли в госпитализации люди, которые болеют второй раз?

Из тех случаев, которые знаю лично, второй – тяжелее. Первые случаи были незначительные, возраст примерно 30 – 50 лет, тогда второе уже более сложное течение. Бывало и такое, что и первый, и второй раз легкий. Бывало в семье, что полгода назад – болели только жена и дети, а через полгода – только муж. Разные штаммы, или организм по-разному среагировал.



Больных осматривают перед госпитализацией / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Сколько людей болеют бессимптомно? Насколько они заразны для окружения?

Наверное, самая большая доля бессимптомных носителей – дети. Ковид не поражает их сильно и меньше на них действует. Дети чаще подхватывают респираторные инфекции, знакомятся с ними, поэтому болеют COVID-19 не так часто, как взрослые.

Если ребенок инфицирован – может просто чихнуть, кашлянуть, иметь субфибрильную температуру. Мама даже не обратит на это внимания, но ребенок будет распространять вирус. Так и взрослые, мол, меня знобит, где-то продуло, видимо. Человек ходит на работу, понемногу инфицирует всех окружающих – так оно распространяется.

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Врачи часто говорят о врожденном или приобретенном иммунитете к коронавирусу. Какой процент населения имеет шанс не заразиться никогда? У каждого из нас в окружении уже есть человек, который вот просто не может заразиться. Все его друзья и близкие переболели, а он – нет.

Такое бывает. Ученые это еще до конца не поняли. Если бы обнаружили, что именно провоцирует этот иммунитет, его бы уже активно применяли в профилактике и лечении. На данный момент чего-то специфического нет, просто некоторые люди имеют склонность, а некоторые – не имеют. Думаю, это связано с тем, что некоторые болеют часто респираторными заболеваниями, а есть те, которые не болеют.



Так выглядит реанимационное отделение для больных с коронавирусом 8 городской клинической больницы Львова / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Болеют ковидом спортсмены, те, кто ведет здоровый образ жизни, и те, кто не ведет, взрослые и маленькие. Нет такого, чтобы выделить группу нечувствительного населения.

Есть случаи в семьях, где все контактируют, а один-два человека просто не болеют. ПЦР-тесты у них – отрицательные, на антитела не очень смотрим, потому что они могут быть ложно положительными или ложно отрицательными.

Еще многое зависит от того, как ПЦР набирают, потому что я часто видела, как иснтаблогерам неправильно делают забор, поэтому тест не может быть положительным.

Как должен правильно происходить забор ПЦР-теста?

Человек поднимает голову, и тампон к носоглотке прикасается, далеко заходит. У них (блогеров) забирают возле носа – потрогали тут и тут, все. Видимо, это с целью, чтобы не ранить блогера. На самом деле это не очень приятная процедура, но есть плакаты, разъяснения, как должен происходить забор, чтобы диагностировать.

Новые штаммы, последствия и постковидный синдром

По последним исследованиям, в Украине циркулирует больше 18 штаммов – от британского до южноафриканского. Что такое штамм коронавируса, как симптомы отличаются сейчас от того, что было раньше, да и вообще – чем опасна вся эта история?

Штаммов будет множество. Что такое штамм? Основа, от которой идут "детки", грубо говоря. Штаммы в Украине мы не можем диагностировать, потому что у нас нет специализированной лаборатории. Есть специальная лаборатория в Европе, где специалисты делают секвенирование: берут геном вируса, делят на маленькие частицы и исследуют, как он изменился.

Вирус меняется из-за нас. Вот мой организм хочет его побороть, он начинает взаимодействовать с геномом, чтобы его сломать. Ломает – и так происходит мутация. Это бесконечно.

Я буду иметь этот "сломанный" геном вируса – и заражу вас, к примеру. У вас он уже будет другим, чем ко мне пришел.

Штаммы могли появиться в Украине значительно раньше, чем об этом написали в СМИ?

Думаю, что да, потому что мы же не можем диагностировать эти штаммы. Там нужна очень классная техника, очень профессиональное оборудование должно быть. Британский штамм – он более агрессивен по сравнению с южноафриканским.

У нас он, наверное, не приживется, в Австрии делали исследования – там не прижился. Британский поражает более молодое население, возраст – 30 – 40 лет.

Какой любимый возраст коронавируса сейчас? Все чаще слышим, что госпитализируют людей в возрасте от 30 до 40 лет.

Я бы сказала, что 30 – 35 лет.

Эта граница снизилась?

Да. Вероятно, это и связано с британским штаммом.

Как выглядит отделение 8 городской клинической больницы Львова с больными коронавирусом / Фоторепортаж Анастасии Зазуляк, 24 канал

Постковидный синдром – что это? Как часто пациенты обращаются с ним после заболевания? О каких симптомах они говорят и что вы им рекомендуете делать?

Есть два понятия. Long covid или длинный ковид, который длится от 4 до 12 недель после заболевания. Он предусматривает почти те же жалобы, что постковидный синдром, о них нужно сообщать своему семейному врачу. Почему это важно? Потому что это могут быть осложнения COVID-19, которые требуют неотложной диагностики и лечения.

Боль в грудной клетке и одышка могут означать многое – миокардит, тромбоз мелких ветвей легочной артерии. Не нужно этим пренебрегать и ждать дома, что оно само пройдет.

Когда после 12 недели, то это уже постковидный синдром. Жалуются на разное: слабость, потеря аппетита, плохой сон, заторможенность. Человек плохо запоминает, может быть раздражительным, есть повышенное сердцебиение, одышка, беспокойство, страх. Симптомов очень много.

Чтобы от них избавиться, каких-то чудо-лекарств нет. Здесь нужен здоровый образ жизни. Насколько это возможно – больше времени проводить на свежем воздухе, сбалансированный рацион, наладить свой рабочий день, наладить сон. Помаленьку начинать физические нагрузки – с прогулок пеших, пока можете, не через силу, и постепенно увеличиваете.

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Что в пределах нормы постковидного синдрома, а когда надо обратиться к врачу?

К врачу, когда есть острая боль и внезапная одышка. Боль терпеть не надо, не стоит покупать препараты для обезболивания, нужно идти к врачу и решать проблему. Когда температура появляется, хотя это не совсем постковидный синдром, но она может быть тоже. Человек не понимает, с чем это связано.

Температуру 37 – 37,2 – не следует считать такой, которую нужно сбивать. За этот год ко мне столько сообщений и звонков приходило: "Что делать, у меня температура 37 – 37,2". Ничего не делать – у нас нормальная температура до 37,2 – 37,4. у детей вообще может быть немного выше, потому что они активные и у них теплообмен совсем другой.

На температуру влияют не только болезни, но и наши гормоны, стресс, физические нагрузки.



В случае ухудшения состояния нужно немедленно обращаться к врачу / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Из легкого – общая слабость. Кто-то после болезни отходит за неделю, кто-то – месяц, а некоторые – полгода. Здесь лечения нет, это спокойные состояния, которые не требуют немедленного вмешательства, но о них надо говорить своему семейному врачу. Это важно – не искать совета у соседки, в гугле, а доверять своему врачу.

Люди занимаются самолечением достаточно мощно: с первого дня три антибиотика, потому что температура 38, раз кашлянул – все, пневмония, на КТ записываются, и все сами делают. Этого не нужно.

Угроза 4 волны и важное о вакцинации

Недавно в Минздраве заявили, что Украина перешла пик третьей волны коронавируса. Как думаете, возможна ли у нас четвертая, и если да, то как ее можно избежать?

Возможна. Думаю, она и будет, почему-то у нас люди не такие контролируемые, как в Европе в целом. Впереди – Пасха, снова будут вспышки, но четвертую волну прогнозируют на осень. Хотя точно сказать никто не может, не можем узнать, появится ли еще какой-то штамм, который будет проявлять себя по-другому.

Чтобы не было четвертой волны, и чтобы не страдали все из-за локдаунов, нужно соблюдать правила карантина. Не нужно лишний раз идти в магазин или в кофейню, а если идете, то соблюдайте простые правила. Они не сложные в исполнении, но спасают жизни.

Если учитывать статистику, кажется, что каждая следующая волна все больше нас накрывает и становится все сильнее. Есть ли вероятность, что четвертая волна может быть еще хуже для мира в целом и для Украины в частности?

Так будет в том случае, если у нас уровень вакцинации будет оставаться невысоким, и если при каждом локдауне люди будут все больше его нарушать. Если этого не будет, мы будем держать вирус под контролем. Есть же страны, которые держат его в перчатках, не выпускают и начинают налаживать свою жизнь, возвращаться к привычному режиму.

Людям надоело, они устали. Я понимаю многих, потому что из-за локдаунов теряют работу, а нужно жить, кормить детей. Они уже не думают об окружающих. Когда человек не думает об окружении – имеем потом плачевные последствия.

Будни врачей в отделении с больными коронавирусом выглядят так / Фоторепортаж Анастасии Зазуляк, 24 канал

Мы заговорили о вакцинации. Как думаете, почему нужно прививаться и вакцина – единственный способ возвращения к нормальной жизни?

Вакцинация – очень классный шанс держать вирус под контролем хотя бы немного. Вакцинация не означает, что никто не заболеет, но вот некоторые производители дают 100% гарантию, что не будет тяжелого течения. Если бы человеку, который лежит в реанимации, сказали: "Что бы ты выбрал – две дозы вакцины или ИВЛ и реанимацию?", ясно, что все бы выбрали вакцину, но время назад не вернешь.

Конечно, заболеть можно, но есть защита от осложнений. Мы имеем много вакцин от различных заболеваний, держим их в углу – и нам не страшно. Весь мир хочет так держать и COVID-19, чтобы мы все свободно передвигались и жили.



Пациентку перевозят на более интенсивную терапию / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

У наших людей есть страх к вакцинации. Не знаю, откуда он взялся, потому что, например, лично меня в детстве прививали всеми вакцинами, никогда родители не были против. Все в классе шли – не было "хочешь или не хочешь". Сейчас это добровольно, так и вакцинация против COVID-19 – каждый может сделать это по своему собственному согласию. Я уже вакцинирована как медик одной дозой, моя семья вакцинирована.

Чем выше процент охвата вакцинацией мы будем иметь, тем лучший у нас будет фундамент. Больше вакцинируют – будет создаваться коллективный иммунитет. Мы будем защищать те слои населения, которые нельзя вакцинировать, потому что у них серьезные противопоказания, а еще детей и тех, кто сильно против.

Не может быть такое, что тех, кто против, больше, чем вакцинированных. Мы их не охватим и не сможем их защитить.

Как врачи одевают и снимают костюмы во время смены в инфекционном отделении, мы попробовали все на себе / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Насколько эффективны вакцины от новых штаммов? В частности те, которые есть в Украине?

В целом производители и исследования указывают, что на штамм оно не влияет. Вакцина дает нам защиту от основы, то есть от "материнского" вируса. И на этих "деток", то есть на новые штаммы, защита тоже действует. В любом случае вакцинацию лучше делать, чем ждать "меня обойдет или нет".

Как понять, готов ли я к вакцинации? Особенно это касается людей, которые уже переболели COVID-19. Когда можно идти прививаться?

Вообще рекомендуют после 6 месяцев, то есть человек переболел, и через это время можно вакцинироваться. Почему? Для того, чтобы сэкономить дозу тому человеку, который вообще не болел. В общем, если доз будет достаточно, то вакцинироваться можно в любое время.

Есть у вас антитела или нет – это не имеет значения и не является противопоказанием, поскольку ковидом можно заболеть повторно. Это не корь, после которой получаешь антитела пожизненно.

Что делать аллергикам? Как понять, вызовет ли вакцина какую-то реакцию?

Аллергикам нужно слушать своих семейных врачей. Дело в том, что младенцев не вакцинируют от ковида, а прививают взрослых людей, то есть к взрослому возрасту пациент получал уже какую-то другую вакцину и точно знает, как организм на нее отреагировал. Тогда уже определяется риск – будет больше осложнений от введенной вакцины или от возможности заболеть коронавирусной инфекцией.



Вакцинация – единственный способ защитить себя от тяжелого течения заболевания / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Как вакцинировать вне очереди? Есть ли законные способы?

Есть два варианта. Первый – вы сообщаете своему семейному врачу, что желаете получить дозу вакцины. Тогда врач заносит вас в список. Бывает такое, что привезли дозы, рассчитанные на определенное количество человек. Часть провакцинировали, а другая часть людей не пришла – заболели, передумали и прочее. Тогда эти остаточные дозы не выбрасывают, их используют как раз для таких случаев – кто хочет, но не подходит по возрасту. Второй вариант – приложение "Дия", можно записаться онлайн. Я лично знаю многих людей, которые именно так провакцинировались.

Купить вакцину сейчас в Украине невозможно, разве что нелегально. Однако действительно ли это будет вакцина – очень сомнительно.

Знаете ли вы случаи нелегальной вакцинации в Украине?

Мы общаемся с врачами из других городов, был такой случай, разговаривали на эту тему. Мол, появились вакцины, и будут прививать от ковида. Однако на самом деле никто не понимал, что это за вакцина и как будут проводить прививку... на тот момент еще никто официально не получил вакцину в Украине.

Подпольная вакцинация происходила в частных медицинских центрах? И о какой цене шла речь?

Я не буду обманывать, потому что точно не помню.

Но цена, кажется, была в долларах. Думаю, что такие случаи по Украине уже есть, просто никто их не афиширует.

Несмотря ни на что, врачи часто отказываются от вакцинации. Почему?

Я вообще не понимаю, как врач может отказаться от вакцинации. Для меня это странно, вся моя семья провакцинирована от различных инфекционных болезней. Почему люди верят в мифы. Кто-то верит в то, что вакцинация провоцирует различные заболевания, кто-то боится. Когда после вакцинации мы пришли в отделение, коллеги расспрашивали о самочувствии. Мы шутили, что wifi не раздаем, чип нам не вставили. Кстати, в нашем отделении большинство медперсонала вакцинированы.



Врачи в Украине активно вакцинируются, так как подвергают себя опасности каждый день / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Моя коллега, которая работает в Австрии, рассказывает, что у них очень высокий уровень охвата вакцинации среди медработников, поэтому случаев заболевания вовсе нет.

Учитывая ситуацию в мире, как считаете, когда Украина сможет вернуться к привычной жизни? И будет ли она такой, как была "до"?

Не будет. Наша жизнь уже не будет прежней. Мы как будто были в эре "до динозавров", а потом будет "после". Мы уже привыкли к маскам, большинство людей научились мыть руки и правильно чихать. Все это дало нам большой урок, сейчас больше думаем о том, чтобы не забыть дома маску, а не ключи. Очень надеюсь, что все-таки придет день, когда маски уже не будут нам нужны.

Хотя маски и в целом карантинный режим дали совместно классные последствия. Уменьшилось количество респираторных заболеваний, гриппа стало меньше. Поэтому имеем и положительные моменты.

Правда или миф?

Вакцинацию придумали для того, чтобы чипировать человечество?

Миф.

После коронавируса обоняние и вкус можно потерять навсегда?

Миф.

Задержкой дыхания на 10 секунд можно поставить себе диагноз?

Миф.

Коронавирус создали искусственно?

Возможно. Не буду возражать, потому что пока окончательно неизвестно.

После коронавируса у женщины может пропасть менструация?

Возможно. Это связано с гормонами, но все налаживается. Нужно держать связь с гинекологом.

Коронавирус, как грипп, поэтому его бояться не надо?

Миф.

Коронавирус вызывает выпадение волос?

Миф.

ИВЛ делает только хуже, после аппарата большинство умирают?

Миф. ИВЛ — жизненно необходим. Почему высок риск смерти? Потому что к ИВЛ подключают уже очень тяжелых пациентов, а не все выходят из этого состояния.

Если пить теплую воду, то коронавирус можно вымыть со слизистых?

Миф. Перекисью, солью, содой и всем остальным тоже не надо промывать горло!

Коронавирус почти всегда передается через зараженные поверхности, а не по воздуху?

По воздуху коронавирус передается однозначно, но через поверхности это тоже возможно. Инфицированный человек без маски покашлял, дотронулся руками к лицу, а потом взял этими же руками круассан и... передумал его покупать. А я беру этот круассан, покупаю и съедаю. То есть риск заражения в таком случае есть.

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