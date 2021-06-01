Вакцинация снижает смертность от коронавируса на 95%: эксперимент в Бразилии

В бразильском городе Серрано в штате Сан-Паулу провели эксперимент, который показал, что смертность от коронавируса сократилась на 95% после проведенной среди жителей вакцинации.

Массовая вакцинация проводилась препаратом CoronaVac, которую разработала китайская компания Sinovac Biotech. Отметим, что это одна из вакцин, которой вакцинируют и украинцев.

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Исследование провели в период с февраля по апрель ученые Института Бутантан. Город поделили на четыре части. Команда сказала, что результата достигли после того, как люди в трех зонах, или около 75% населения, получили обе дозы вакцины.

Результаты эксперимента:

смертность снизилась на 95%,

госпитализация – на 86%,

случаи заражения – на 80%.

Важнейший результат – это то, что мы можем контролировать пандемию, не вакцинируя все население,

– заявил директор по исследованиям Института Бутантан Рикардо Паласиос.

Похожее исследование проводится в другом бразильском городе Ботукату с населением 148 тысяч человек. Однако там ученые вакцинируют людей препаратом Oxford-AstraZeneca, который производит компания Fiocruz.

Отметим, что Бразилия сильно пострадала от пандемии – в стране умерло около 463 тысяч человек.