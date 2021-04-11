Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже начался процесс прививки священнослужителей от коронавируса. В дорожной карте вакцинации их приравняли к социальным работникам.

В то же время главный санитарный врач не уточнил, сколько священников планируют привить и получат ли они укол к Пасхе. Об этом он сообщил во время брифинга 10 апреля.

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Уже вакцинировалось достаточное количество священников,

– сказал заместитель главы Минздрава.

Разрешат ли посещать храмы на Пасху

Виктор Ляшко отметил, что пока нет окончательно решения относительно разрешения посещать храмы во время Пасхальных праздников и добавил, что ожидает "очень большую дискуссию" по этому вопросу.

Главный санврач подчеркнул, что нужно найти компромисс между соблюдением карантинных ограничений и тем, чтобы кого-то не пустить в храм. По его мнению, эти вопросы в течение недели будут решены.

Обратите внимание! Оперативный штаб Министерства здравоохранения по вакциноуправляемым инфекциям приравнял священнослужителей к социальным работникам и позволил вакцинировать их от COVID-19 на втором этапе вакцинации.

Темпы вакцинации в Украине: коротко

За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 4 048 человек.

Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 377 050 граждан.

По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 438 328 человек.



Как записаться на вакцинацию / Инфографика 24 канала