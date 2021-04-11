Вакцинация священнослужителей от COVID-19 уже началась, – Ляшко
Виктор Ляшко заявил, что в Украине уже начался процесс прививки священнослужителей от коронавируса. В дорожной карте вакцинации их приравняли к социальным работникам.
Источник:Интерфакс-Украина
В то же время главный санитарный врач не уточнил, сколько священников планируют привить и получат ли они укол к Пасхе. Об этом он сообщил во время брифинга 10 апреля.
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Уже вакцинировалось достаточное количество священников,
– сказал заместитель главы Минздрава.
Разрешат ли посещать храмы на Пасху
Виктор Ляшко отметил, что пока нет окончательно решения относительно разрешения посещать храмы во время Пасхальных праздников и добавил, что ожидает "очень большую дискуссию" по этому вопросу.
Главный санврач подчеркнул, что нужно найти компромисс между соблюдением карантинных ограничений и тем, чтобы кого-то не пустить в храм. По его мнению, эти вопросы в течение недели будут решены.
Темпы вакцинации в Украине: коротко
- За минувшие сутки в Украине против коронавируса вакцинировали 4 048 человек.
- Всего с начала вакцинальной кампании прививки получили 377 050 граждан.
- По состоянию на 10 апреля в лист ожидания вакцинации против COVID-19 записались 438 328 человек.
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