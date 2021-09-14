Вакцинация тремя дозами нужна не всем, – ученые

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) представили результаты исследования, которое доказывает, что не всем людям нужна прививка третьей дозой вакцины против COVID-19.

Третья доза нужна людям с ослабленным иммунитетом

Ученые утверждают, что сейчас есть лишь свидетельства о пользе третьего укола для людей с ослабленным иммунитетом.

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Из имеющихся данных мы не видим необходимости рекомендовать вакцинацию всего населения дополнительной третьей дозой, ведь уровень иммунной защиты против вируса остается достаточно высоким после двух прививок,

– отмечают авторы статьи.

Также по данным исследователей, частое применение или короткие промежутки между второй и третьей дозой несут определенные риски. Ведь, среди побочных эффектов некоторых вакцин есть небольшая вероятность развития миокардита (воспаление сердечной мышцы) и синдром Гийена-Барре.

В то же время ученые отметили очевидные преимущества иммунной защиты от вакцин, по сравнению с возможными рисками побочных реакций.Кроме того, риски развития миокардита после заболевания COVID-19 выше, чем от вакцинации.

Лучшую защиту от мутаций и штаммов вируса обеспечит вакцинация тех граждан, которые еще не получили ни одной дозы.

Что известно о вакцинации бустерной дозой

Дополнительную третью дозу применяют в Израиле для групп риска.

К слову, в Украине, по словам главного санитарного врача, пока не планируют проводить прививки бустерными дозами.

Известно, что производители вакцин против коронавируса рекомендовали применение третьей дозы для высшей эффективности препаратов. В частности, согласно результатам последних исследований, защита вакцин производства Pfizer и Moderna упала с 91% до 66%, такое снижение объяснили циркуляцией штаммов, в частности варианта Дельта, который стал доминантным в большинстве стран этим летом.

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