Вакцинация тремя дозами защищает от тяжелых последствий Омикрона

Сейчас появляется все больше новых данных о том, насколько вакцины против коронавируса защищают от тяжелого инфицирования штаммом Омикрон.

В частности, уже имеющиеся вакцины предоставляют очень хорошую защиту от тяжелого течения болезни в случае инфицирования штаммом Омикрон. Об этом рассказал доцент кафедры эпидемиологии университета Гарварда Уильям Ганаж.

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По его словам, в противном случае количество инфицированных Омикроном в мире было бы еще выше.

Омикрон не является штаммом, способным полностью избегать вакцину, хотя иногда так кажется. Вакцины защищают исключительно хорошо – особенно в случае получения третьей дозы – от тяжелого течения и почти точно делают что-то и с распространением вируса,

– сказал Ганаж.

Учитывая это, он призвал людей активнее вакцинироваться, чтобы быстрее достичь определенной формы коллективного иммунитета. Он подчеркнул, что "штамм Омикрон менее опасен, чем Дельта, однако не намного".

Насколько разные вакцины защищают от Омикрона

Вакцина Pfizer лишь на 20 – 25% эффективна в предотвращении симптоматического заболевания против инфицирования штаммом Омикрон. Но она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза Pfizer эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

Однако ни у одного из 25 человек, которые были привиты CoronaVac, не выработалось достаточно антител, чтобы нейтрализовать Омикрон.

AstraZeneca также провела клинические испытания бустерной дозы вакцины Vaxzevria против 5 штаммов коронавируса. Они определили, что бустер эффективен против штамма Омикрон. Однако это исследование еще не прошло экспертной оценки.

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