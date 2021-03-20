В Украине уже почти месяц продолжается процесс вакцинации от COVID-19. Кроме нехватки препаратов и недостаточного доверия к ним со стороны населения, возникает еще ряд вопросов и спорных утверждений. В частности, относительно того, как быть тем, кто уже переболел коронавирусом, нужно ли сдавать тесты на антитела и как часто нужно будет делать прививки.

На эти и другие вопросы ответили генеральный директор Центра общественного здоровья Роман Родина и член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий во время пресс-конференции "Антитела COVID-19 стоит ли расслабляться?". Собрали для вас самые важные тезисы.

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Показывают ли диагноз тесты на антитела?

ИФА-тесты показывают, есть ли у человека иммуноглобулины определенного класса, но диагноз по ним не ставится. Человек становится заразным уже с первых дней после инфицирования, когда антитела еще фактически невидимы. На 3-4 день можно говорить об антителах иммуноглобулина А, а иммуноглобулины М появляются уже после симптомов – когда они есть, это значит, что человек уже болеет.

Иммуноглобулины класса G появляются уже на 10-14 день от начала симптомов и держатся дольше. Когда они в наличии, это значит, что человек либо заканчивает болеть, либо уже переболел.

По ИФА-тестам диагноз не ставится / Фото Getty Images

ИФА-тесты прописаны в стандарте оказания медицинской помощи и проводятся с целью скрининга, в частности, медицинским работникам, работникам Нацполиции, Нацгвардии и тому подобное, которые в силу своей деятельности часто сталкиваются с большим количеством людей.

Для подтверждения диагноза сейчас используется лишь метод ПЦР или экспресс-тесты, которые в принципе работают аналогично. По словам Романа Родины, в регионы уже отправили около 4 млн экспресс-тестов и они должны быть в каждом ЦПНСД. Если же там вас отказываются тестировать методом экспресс-тестов или предлагают платную альтернативу – обращайтесь на горячую линию 0 800 60 20 19.

Гарантирует ли наличие антител то, что вы не заболеете повторно?

По состоянию на 16 марта в Украине 1360 человек переболели COVID-19 повторно. Время между первым случаем и повторным – очень разное и колеблется от 2 до 8 месяцев.

Как утверждает Роман Родина, антитела сохраняются в среднем от 2 до 4 месяцев. Это означает лишь то, что они есть в наличии. Но не обязательно то, что человек не заболеет – наука еще не установила количество антител, которое бы давало точную гарантию безопасности.

Когда я слышу: "У меня достаточный уровень антител, мне не нужно сейчас делать прививки", я спрашиваю: "А какой уровень антител достаточен, чтобы вас защитить от повторного инфицирования?". Есть защитный уровень антител в отношении дифтерии, относительно столбняка: четко, что при таком показателе вы защищены, а при таком – нет. Однако сегодня определения защитного уровня антител против COVID-19 еще нет,

– объясняет член Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунопрофилактики Федор Лапий.

Здесь эксперты видят лишь один выход: прививки. Сегодня мы понимаем, что вакцина работает. Сейчас среди вакцинированных не добавляется случаев COVID-19, прежде всего нуждающихся в госпитализации. Вакцинация предотвращает тяжелые случаи и смерть.

Определять антитела до и после вакцинации не рекомендуют по двум причинам:

наука еще не установила количество антител, которое бы давало точную гарантию безопасности;

тест-системы для определения антител – не стандартизированы (в разных лабораториях могут быть разные результаты).

Нужно ли вакцинироваться, если переболел?

Вакцинация тех, кто переболел абсолютно безопасна. И делать это нужно. Это касается и тех случаев, когда болезнь находится в инкубационном периоде: человек инфицирован, но у него еще не появились симптомы. Однако в такой ситуации еще доподлинно неизвестно, подействует ли вакцина.

Вакцинироваться после болезни нужно и это безопасно / Фото Getty Images

При этом, с течением времени, заметна разница: количество больных среди вакцинированных фактически не растет. Если такие случаи и существуют, то течение заболевания – легкое. Вакцинированные люди продолжают инфицироваться и переносят болезнь значительно тяжелее.

Кроме того, есть основания полагать, что вакцинация замедляет распространение вируса. В частности, такие данные предоставляют Израиль, который уже охватил более 70% населения второй дозой вакцины, и Британия.

У тех, кто заболел после вакцинации, количество вируса в дыхательных путях значительно меньше, чем у невакцинированных. Если количество вируса меньше и не развиваются симптомы (человек не кашляет, например), то мы имеем гипотезу, что это негативно влияет на распространение вируса,

– отметил Федор Лапий.

Через какое время после выздоровления можно вакцинироваться?

После того, как закончился период заразности. В зависимости от того, как проявлялся COVID-19, речь идет о не менее 14 днях. То есть, если период изоляции завершился, можно идти и делать прививки.

Однако сейчас специалисты рекомендуют тем, кто уже переболел, отсрочить вакцинацию хотя бы на 6 месяцев с момента инфицирования – случаи повторного заражения за этот период случаются крайне редко. А задача медицинской системы сегодня – в первую очередь провакцинировать тех, кто еще не имел встречи с COVID-19.

Если медработник, который недавно переболел COVID-19, желает защитить себя еще и путем вакцинации, то он может сделать это после того, как будут удовлетворены потребности его коллег, которые не болели. Мы не имеем никаких возражений, чтобы человек получил эту дозу дополнительно,

– отмечает Федор Лапий.

Относительно того, сколько доз вакцины требует человек, который уже сталкивался с вирусом, сейчас продолжаются дискуссии. Германия и США, например, приняли решение, что в таких случаях достаточно одной дозы. С медицинской точки зрения, отмечает специалист, это обоснованно.

Передается ли иммунитет от матери к младенцу?

У новорожденных детей, мамы которых вакцинировались во время беременности, были обнаружены антитела, образованные после вакцинации. Защищают ли они детей первого года жизни от заболевания, пока науке неизвестно. То есть мы не можем точно говорить о том, что новорожденный ребенок защищен от COVID-19.

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Как часто нужно будет вакцинироваться в будущем?

Сегодня специалисты предполагают, что прививка против этого вируса может стать регулярной. Однако пока оснований говорить, что мы будем делать прививки против COVID-19 так часто, как против гриппа, нет.

Наблюдение продолжается уже более 8 месяцев. Среди невакцинированных людей количество больных растет, а среди вакцинированных прироста практически нет. Это дает основания полагать, что скорее всего это преимущество будет увеличиваться с годами.