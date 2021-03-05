Вакцинация украинцев: Великобритания оплатит подготовку членов мобильных бригад
Великобритания профинансирует подготовку членов мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев. Деньги государство предоставит представительству Всемирной организации здравоохранения в Украине.
Источник:твиттер посольства Великобритании
Планируют предоставить защиту более 58 тысячам медиков.
Важно Рекордное количество людей вакцинировалась против COVID-19 в Украине за последние сутки
Для этой цели встретились посол Мелинда Симмонс и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Чиновники поговорили о пандемии и поддержке Великобритании.
Встреча политиков / Фото посольства Великобритании
Заметим, 9 января королева Елизавета II вместе с мужем принцем Филиппом первыми в королевской семье вакцинировались против COVID-19.
Как происходит вакцинация в Украине
- Украинцев начали вакцинировать 24 февраля. Первые прививки сделали медики.
- Используют препарат Covishield от AstraZeneca, который производят в Индии.
- Уже вакцинировались министр здравоохранения Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
- Кстати, Степанов заявил, что раньше лета – осени украинцы не смогут вакцинироваться за деньги. Однако все желающие могут сделать прививку бесплатно.
Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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