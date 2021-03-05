Великобритания профинансирует подготовку членов мобильных бригад, которые будут вакцинировать украинцев. Деньги государство предоставит представительству Всемирной организации здравоохранения в Украине.

Планируют предоставить защиту более 58 тысячам медиков.

Важно Рекордное количество людей вакцинировалась против COVID-19 в Украине за последние сутки

Для этой цели встретились посол Мелинда Симмонс и глава представительства ВОЗ в Украине Ярно Хабихт. Чиновники поговорили о пандемии и поддержке Великобритании.



Этапы вакцинации / источник: Минздрав / инфографика 24 канала