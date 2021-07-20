Суточная статистика
За сутки 19 июля 2021 года 81 015 людей вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 50 267 человек.
Внимание В ВОЗ обновили рекомендации по вакцинации беременных и кормящих матерей
Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата, – 30 748 человек.
В течение суток работали:
- 583 мобильных бригады,
- 1 394 пункта прививки;
- 50 центров вакцинации.
Динамика вакцинации
- С начала вакцинальной кампании привиты 2 717 790 человек. Из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек.
- Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
- В общем проведено 4 179 663 прививок.
Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал