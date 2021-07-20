Суточная статистика

За сутки 19 июля 2021 года 81 015 людей вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 50 267 человек.

Внимание В ВОЗ обновили рекомендации по вакцинации беременных и кормящих матерей

Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата, – 30 748 человек.

В течение суток работали:

583 мобильных бригады,

1 394 пункта прививки;

50 центров вакцинации.

Динамика вакцинации

С начала вакцинальной кампании привиты 2 717 790 человек. Из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек.

Из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек. Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).

В общем проведено 4 179 663 прививок.



