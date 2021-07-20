Вакцинация в Украине: более 2,7 миллиона украинцев привились

20 июля 2021 , 09:22
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Источник:

Минздрав Украины

Вакцинация в Украине не сбрасывает обороты. С начала вакцинальной кампании привиты более 2,7 миллиона наших граждан.

Суточная статистика

За сутки 19 июля 2021 года 81 015 людей вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 50 267 человек.

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Полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата, – 30 748 человек.

В течение суток работали:

  • 583 мобильных бригады,
  • 1 394 пункта прививки;
  • 50 центров вакцинации.

Динамика вакцинации

  • С начала вакцинальной кампании привиты 2 717 790 человек. Из них получили 1 дозу – 2 717 788 человек.
  • Полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 461 875 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей).
  • В общем проведено 4 179 663 прививок.


 

Данные о вакцинах от коронавируса / Инфографика 24 канал

 

Автор: Аліна Оліховська