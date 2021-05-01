Как проходит вакцинация в Украине
За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине привито 49 985 человек против COVID-19.
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Прививки проводились 36 мобильными бригадами по иммунизации и 1 838 пунктами вакцинации. По состоянию на 30 апреля 2021 года в лист ожидания записались 506 067 человек.
Добавим, что вчера, 30 апреля, Украина также получила еще полмиллиона доз вакцины от CoronaVac.
"Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 200 тыcяч доз, вакцинация ней началась 13 апреля. В целом Украина законтрактировала 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio)", – написала пресс-служба Минздрава.
Количество прививок против коронавируса в регионах за 30 апреля:
- г. Киев – 6 911 прививок;
- Винницкая область – 2 369 прививок;
- Волынская область – 447 прививок;
- Днепропетровская область – 3 504 прививки;
- Донецкая область – 3 015 прививок;
- Житомирская область – 1 287 прививок;
- Закарпатская область – 548 прививок;
- Запорожская область – 1 612 прививок;
- Ивано-Франковская область – 219 прививок;
- Киевская область – 3 735 прививок;
- Кировоградская область – 1 434 прививки;
- Луганская область – 531 прививки;
- Львовская область – 1 273 прививки;
- Николаевская область – 2 176 прививок;
- Одесская область – 1 660 прививок;
- Полтавская область – 2 980 прививок;
- Ровненская область – 1 158 прививок;
- Сумская область – 1 912 прививок;
- Тернопольская область – 1 013 прививок;
- Харьковская область – 4 938 прививок;
- Херсонская область – 1 341 прививки;
- Хмельницкая область – 1 084 прививки;
- Черкасская область – 2 807 прививок;
- Черновицкая область – 620 прививок;
- Черниговская область – 1 411 прививок.
Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала