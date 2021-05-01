Как проходит вакцинация в Украине

За прошедшие сутки, 30 апреля, в Украине привито 49 985 человек против COVID-19.

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752 295 человек привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу – 752 293 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 260 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за границей).️

Прививки проводились 36 мобильными бригадами по иммунизации и 1 838 пунктами вакцинации. По состоянию на 30 апреля 2021 года в лист ожидания записались 506 067 человек.

Добавим, что вчера, 30 апреля, Украина также получила еще полмиллиона доз вакцины от CoronaVac.

"Первая партия вакцины CoronaVac прибыла в Украину 25 марта в размере 200 тыcяч доз, вакцинация ней началась 13 апреля. В целом Украина законтрактировала 1 миллион 915 тысяч доз вакцины CoronaVac компании Sinovac Biotech. Кроме того, в Украине используют вакцины производителей Pfizer и AstraZeneca (Covishield, SKBio)", – написала пресс-служба Минздрава.

Количество прививок против коронавируса в регионах за 30 апреля:

г. Киев – 6 911 прививок;

Винницкая область – 2 369 прививок;

Волынская область – 447 прививок;

Днепропетровская область – 3 504 прививки;

Донецкая область – 3 015 прививок;

Житомирская область – 1 287 прививок;

Закарпатская область – 548 прививок;

Запорожская область – 1 612 прививок;

Ивано-Франковская область – 219 прививок;

Киевская область – 3 735 прививок;

Кировоградская область – 1 434 прививки;

Луганская область – 531 прививки;

Львовская область – 1 273 прививки;

Николаевская область – 2 176 прививок;

Одесская область – 1 660 прививок;

Полтавская область – 2 980 прививок;

Ровненская область – 1 158 прививок;

Сумская область – 1 912 прививок;

Тернопольская область – 1 013 прививок;

Харьковская область – 4 938 прививок;

Херсонская область – 1 341 прививки;

Хмельницкая область – 1 084 прививки;

Черкасская область – 2 807 прививок;

Черновицкая область – 620 прививок;

Черниговская область – 1 411 прививок.

Данные со временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.