В Украине с начала массовой вакцинации против COVID-19 уже получили первую дозу прививки почти 72 тысячи человек. Однако такое количество является недостаточным даже для одного дня.

Врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала, что в Украине кампания вакцинации развивается медленно, ведь ее начали именно с медицинских работников. По ее мнению, если доступ к препарату расширят, то все будет происходить значительно быстрее.

Читайте также Вакцинация в Украине: побочные реакции зафиксировали в 0,5% случаев

Однако, по словам Булавиновой, стоит учитывать условия, которые создали для вакцинации. Инфекционист отметила, что одна "ковидная" бригада в течение дня может сделать 50 – 100 прививок, поэтому не стоит ожидать высоких результатов.

Учитывая это, почти 72 тысячи вакцинированных людей являются предсказуемым показателем.

Такие цифры – это мало даже за один день, если честно. Эта кампания стартовала с "ковидных" больниц и она так медленно развивается, потому что началась именно с медицинских работников,

– заявила инфекционист.

Обратите внимание! С начала массовой вакцинации в Украине первую дозу прививки получили 71 923 человека. В то же время один человек уже полностью завершил вакцинацию от COVID-19.

К теме В Украине меняют схему вакцинации препаратом CoviShield

Как подытожила Булавинова, нужно вакцинировать как можно больше лиц, чтобы разгрузить медицинские учреждения и защитить людей.

Инфекционист рассказала о ходе вакцинации в Украине: смотрите видео

Вакцинация в Украине: коротко

В Украине вакцинация против COVID-19 стартовала 24 февраля 2021 года. Первую прививку получил медик из Черкасс.

По состоянию на 17 марта, в Украине вакцинировали почти 72 тысячи человек.

Остатками вакцины Covishield в киевском Мыстецком арсенале прививали нескольких религиозных лидеров Украины.

Стоит заметить, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заболел коронавирусом несмотря на то, что уже вакцинирован.



Запись на вакцинацию: все, что стоит знать / Инфографика 24 канала