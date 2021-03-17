Это мало даже за день, – инфекционист о количестве прививок от старта вакцинации в Украине
В Украине с начала массовой вакцинации против COVID-19 уже получили первую дозу прививки почти 72 тысячи человек. Однако такое количество является недостаточным даже для одного дня.
Источник:24 канал
Врач-инфекционист и эксперт ЮНИСЕФ Екатерина Булавинова рассказала, что в Украине кампания вакцинации развивается медленно, ведь ее начали именно с медицинских работников. По ее мнению, если доступ к препарату расширят, то все будет происходить значительно быстрее.
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Однако, по словам Булавиновой, стоит учитывать условия, которые создали для вакцинации. Инфекционист отметила, что одна "ковидная" бригада в течение дня может сделать 50 – 100 прививок, поэтому не стоит ожидать высоких результатов.
Учитывая это, почти 72 тысячи вакцинированных людей являются предсказуемым показателем.
Такие цифры – это мало даже за один день, если честно. Эта кампания стартовала с "ковидных" больниц и она так медленно развивается, потому что началась именно с медицинских работников,
– заявила инфекционист.
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Как подытожила Булавинова, нужно вакцинировать как можно больше лиц, чтобы разгрузить медицинские учреждения и защитить людей.
Инфекционист рассказала о ходе вакцинации в Украине: смотрите видео
Вакцинация в Украине: коротко
- В Украине вакцинация против COVID-19 стартовала 24 февраля 2021 года. Первую прививку получил медик из Черкасс.
- По состоянию на 17 марта, в Украине вакцинировали почти 72 тысячи человек.
- Остатками вакцины Covishield в киевском Мыстецком арсенале прививали нескольких религиозных лидеров Украины.
- Стоит заметить, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заболел коронавирусом несмотря на то, что уже вакцинирован.
Запись на вакцинацию: все, что стоит знать / Инфографика 24 канала
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