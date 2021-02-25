Начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения КГГА Василий Животенюк рассказал о том, какие документы следует иметь с собой для получения прививки в Украине против коронавируса.

При вакцинации от COVID в Украине нужно при себе иметь паспорт и идентификационный код.

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Код нужен, если нет подписанной декларации с семейным врачом. Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему.

По словам Животенюка, это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

Он добавил, что в электронную карточку пациента будут вносить данные о вакцинации против коронавируса после получения второй дозы препарата. Также после прививки человеку сразу не будут выдавать бумажные справки.

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После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации. После того как человек получит два укола, в электронной карте пациента будет зафиксировано, что он был привит от COVID-19. Тогда любой врач, который сможет зайти в его электронную карточку, увидит эту информацию: что человек такого-то числа получил такие-то прививки,

– пояснил Животенюк.

В Украине продолжается массовая вакцинация

Вакцинацию начали с Черкасс. Первым украинцем, получившим прививку стал Горенко Евгений Васильевич – врач реаниматолог, работающий в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

Продолжила волну вакцинации Киевская область, иммунизацию области начали с Броваров — вакцинировали врача взрослого инфекционного отделения Татьяну Шульженко.

В Винницкой и Черниговской областях первыми прививки против COVID-19 получили завотделением и врач мобильной бригады.



Первые прививки против коронавируса в Украине / инфографика 24 канала