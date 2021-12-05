В частности, первую дозу получили 40 278 человек. В то время как полностью иммунизированы, то есть получили два укола вакцины – 72 379 человек.

К слову Как держать иммунитет в тонусе круглый год

Прививка проводилась 781 мобильной бригадой по иммунизации 3 144 пунктами прививки и 487 центрами вакцинации населения.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,

– в очередной раз отметили в Минздраве.

Общая картина вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них:

получили первую дозу – 13 725 903 человека;

полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек.

В общей сложности провели 25 488 344 прививки.

Какие препараты вообще выбирали украинцы

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Coronavac – 4 509 557,

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,

AstraZeneca – 1 599 790,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,

Moderna – 1 363 118.

Внимание! Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.



Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Как записаться на вакцинацию:

Через семейного врача,

Сервис Helsi,

По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,

Прийти и встать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Вакцинироваться очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.