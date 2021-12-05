В частности, первую дозу получили 40 278 человек. В то время как полностью иммунизированы, то есть получили два укола вакцины – 72 379 человек. К слову Как держать иммунитет в тонусе круглый год Прививка проводилась 781 мобильной бригадой по иммунизации 3 144 пунктами прививки и 487 центрами вакцинации населения. Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, – в очередной раз отметили в Минздраве. Общая картина вакцинации С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них: получили первую дозу – 13 725 903 человека; полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек. В общей сложности провели 25 488 344 прививки. Какие препараты вообще выбирали украинцы Covishield (AstraZeneca) – 487 187, Coronavac – 4 509 557, Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573, AstraZeneca – 1 599 790, Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680, Moderna – 1 363 118. Внимание! Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года. Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала Как записаться на вакцинацию: Через семейного врача, Сервис Helsi, По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19, Прийти и встать в живую очередь. Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача. Вакцинироваться очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе. Почему нужно вакцинироваться против коронавируса / Инфографика 24 канала Как начиналась COVID-вакцинация в Украине: смотрите видео 24 канала