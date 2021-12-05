Вакцинация в Украине: какие вакцины используют и сколько людей уже привили

5 декабря 2021 , 08:55
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Источник:

Минздрав

С начала вакцинальной кампании в Украине провели более 25 миллионов прививок против коронавируса. Только за сутки 4 декабря 112 657 человек вакцинировали против COVID-19.

В частности, первую дозу получили 40 278 человек. В то время как полностью иммунизированы, то есть получили два укола вакцины – 72 379 человек.

К слову Как держать иммунитет в тонусе круглый год

Прививка проводилась 781 мобильной бригадой по иммунизации 3 144 пунктами прививки и 487 центрами вакцинации населения.

Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз отметили в Минздраве.

Общая картина вакцинации

С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них:

  • получили первую дозу – 13 725 903 человека;
  • полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек.

В общей сложности провели 25 488 344 прививки.

Какие препараты вообще выбирали украинцы

  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Coronavac – 4 509 557,
  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,
  • AstraZeneca – 1 599 790,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
  • Moderna – 1 363 118.
Внимание! Вакцинальная кампания против коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года.


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Как записаться на вакцинацию:

  • Через семейного врача,
  • Сервис Helsi,
  • По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
  • Прийти и встать в живую очередь.

Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.

Вакцинироваться очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.


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Автор: Аліна Оліховська