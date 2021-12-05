Вакцинация в Украине: какие вакцины используют и сколько людей уже привили
Источник:Минздрав
С начала вакцинальной кампании в Украине провели более 25 миллионов прививок против коронавируса. Только за сутки 4 декабря 112 657 человек вакцинировали против COVID-19.
В частности, первую дозу получили 40 278 человек. В то время как полностью иммунизированы, то есть получили два укола вакцины – 72 379 человек.
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Прививка проводилась 781 мобильной бригадой по иммунизации 3 144 пунктами прививки и 487 центрами вакцинации населения.
Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни,
– в очередной раз отметили в Минздраве.
Общая картина вакцинации
С начала вакцинальной кампании привили 13 725 905 человек, из них:
- получили первую дозу – 13 725 903 человека;
- полностью иммунизированы и получили две дозы – 11 762 441 человек.
В общей сложности провели 25 488 344 прививки.
Какие препараты вообще выбирали украинцы
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Coronavac – 4 509 557,
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 5 745 573,
- AstraZeneca – 1 599 790,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680,
- Moderna – 1 363 118.
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Как записаться на вакцинацию:
- Через семейного врача,
- Сервис Helsi,
- По номеру контакт-центра Минздрава 0 800 60 20 19,
- Прийти и встать в живую очередь.
Маломобильные люди могут вызвать мобильную бригаду по вакцинации домой по номеру контакт-центра Минздрава или с помощью своего врача.
Вакцинироваться очень просто. Для этого не обязательно иметь заключенную декларацию с врачом – достаточно взять с собой паспорт и ИНН. Если же у вас есть семейный врач, то никаких документов с собой брать не нужно, поскольку вся необходимая информация уже есть в базе.
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