Стало известно, когда украинцев будут вакцинировать: Степанов назвал даты
В Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает 500 тысяч доз этой вакцины.
Источник:РБК-Украина
По словам министра здравоохранения Максима Степанова, поставки вакцин от коронавируса в Украине начнутся в конце февраля. Это произойдет в рамках механизма COVAX.
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Когда и сколько вакцины прибудет в Украину
- 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer должно прибыть в Украину в конце февраля 2021.
- Первые 500 тысяч доз вакцины от AstraZeneca должны приехать уже до 21 февраля.
Степанов заявил, что поставкой вакцины в Украине занимается компания Crown Agents.
Максим Степанов, министр МОЗ
Это сугубо вопрос логистики. Занимается этим компания Crown Agents. Мы находимся на постоянной связи с Serum Institute.
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