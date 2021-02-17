В Украину прибудет первая партия вакцины AstraZeneca, которую Минздрав заказал в Индии. Украина ожидает 500 тысяч доз этой вакцины.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, поставки вакцин от коронавируса в Украине начнутся в конце февраля. Это произойдет в рамках механизма COVAX. Актуально После Прикарпатья: еще одна область Украины объявила об "угрожающей ситуации" с COVID-19 Когда и сколько вакцины прибудет в Украину 117 тысяч доз вакцины компании Pfizer должно прибыть в Украину в конце февраля 2021.

вакцины компании должно прибыть в Украину в Первые 500 тысяч доз вакцины от AstraZeneca должны приехать уже до 21 февраля. Напомним. По предварительным данным 117 тысяч доз вакцины Pfizer должны были прибыть в Украину еще 15 февраля. Степанов заявил, что поставкой вакцины в Украине занимается компания Crown Agents. Максим Степанов, министр МОЗ Это сугубо вопрос логистики. Занимается этим компания Crown Agents. Мы находимся на постоянной связи с Serum Institute.

План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала