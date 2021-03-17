Незначительную побочную реакцию среди вакцинированных украинцев зафиксировали в 361 случае. Это при том, что первую дозу прививки получили более 62 тысяч человек.

Важно, что только 2 случая из 361 нуждались в надзоре врачей. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте также Украинских религиозных лидеров привили против COVID-19

Степанов рассказал о побочных реакциях у вакцинированных украинцев

Такие реакции могут быть на любую вакцину, – Степанов

Глава Минздрава рассказал, что в Украине с начала процесса вакцинации против COVID-19 на более чем 62 тысячи прививок "всего было зарегистрировано 361 побочная реакция – 0,5%". И только 2 реакции требовали надзора врачей:

В первом случае – начало анафилактического шока, аллергическая реакция.

Во втором – повышение температуры в течение 2 суток.

Такие реакции могут быть на любую вакцину. Это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% (случаев побочных реакций) – это очень малое количество,

– подчеркнул Максим Степанов.

Кроме того, вакцинированный человек "30 минут находится под наблюдением " врача – именно для того, чтобы проследить за вероятной "реакцией немедленного т ип". "Дальше уже такой реакции не будет", – от метил министр.

Что касается других побочных реакций, зафиксированных у привитых украинцев: это было или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины. Все эти реакции – незначительные.

Может ли вакцинация против коронавируса вызвать тромбоз

Также Максим Степанов в фейсбуке дополнил информацию о вакцинации в Украине. В частности, по вопросу, "действительно ли прививки против COVID-19 могут вызвать тромбоз".

На 17 миллионов доз препарата AstraZeneca зафиксировано всего 37 случаев тромбоза. Это 1 случай на 460 тысяч вакцинированных. Примерно столько или даже больше людей сталкиваются с этим заболеванием и без прививки, в обычной жизни,

– сообщил глава Минздрава.

Кроме того, "прямая взаимосвязь между прививкой и тромбозом еще ни в одной стране мира не доказана".

Степанов напомнил, что европейский регулятор ЕМА проводит расследование (из-за случаев тромбоза многие страны временно остановили прививки вакциной AstraZeneca ).

Министр считает, что Украина должна "дождаться результатов этих исследований и потом делать выводы".

"Если сравнивать пользу с риском – по имеющимся данным, – полезный эффект данной вакцины превышает любые возможные негативные последствия и побочные эффекты", – подытожил Максим Степанов.

Важно Нет доказательств, что AstraZeneca приводит к образованию тромбов: новое заявление ВОЗ

Коротко о вакцинации в Украине