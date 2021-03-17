Вакцинация в Украине: побочные реакции зафиксировали в 0,5% случаев
Незначительную побочную реакцию среди вакцинированных украинцев зафиксировали в 361 случае. Это при том, что первую дозу прививки получили более 62 тысяч человек.
Источник:Укринформ
Важно, что только 2 случая из 361 нуждались в надзоре врачей. Об этом рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.
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Степанов рассказал о побочных реакциях у вакцинированных украинцев
Такие реакции могут быть на любую вакцину, – Степанов
Глава Минздрава рассказал, что в Украине с начала процесса вакцинации против COVID-19 на более чем 62 тысячи прививок "всего было зарегистрировано 361 побочная реакция – 0,5%". И только 2 реакции требовали надзора врачей:
- В первом случае – начало анафилактического шока, аллергическая реакция.
- Во втором – повышение температуры в течение 2 суток.
Такие реакции могут быть на любую вакцину. Это иммунобиологический препарат, поэтому у человека, которому присущи аллергические реакции, такое может быть. 0,5% (случаев побочных реакций) – это очень малое количество,
– подчеркнул Максим Степанов.
Кроме того, вакцинированный человек "30 минут находится под наблюдением" врача – именно для того, чтобы проследить за вероятной "реакцией немедленного тип". "Дальше уже такой реакции не будет", – отметил министр.
Что касается других побочных реакций, зафиксированных у привитых украинцев: это было или повышение температуры, или головная боль, или покраснение в месте введения вакцины. Все эти реакции – незначительные.
Может ли вакцинация против коронавируса вызвать тромбоз
Также Максим Степанов в фейсбуке дополнил информацию о вакцинации в Украине. В частности, по вопросу, "действительно ли прививки против COVID-19 могут вызвать тромбоз".
На 17 миллионов доз препарата AstraZeneca зафиксировано всего 37 случаев тромбоза. Это 1 случай на 460 тысяч вакцинированных. Примерно столько или даже больше людей сталкиваются с этим заболеванием и без прививки, в обычной жизни,
– сообщил глава Минздрава.
Кроме того, "прямая взаимосвязь между прививкой и тромбозом еще ни в одной стране мира не доказана".
- Степанов напомнил, что европейский регулятор ЕМА проводит расследование (из-за случаев тромбоза многие страны временно остановили прививки вакциной AstraZeneca).
- Министр считает, что Украина должна "дождаться результатов этих исследований и потом делать выводы".
"Если сравнивать пользу с риском – по имеющимся данным, – полезный эффект данной вакцины превышает любые возможные негативные последствия и побочные эффекты", – подытожил Максим Степанов.
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Коротко о вакцинации в Украине
- Вакцинация против COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля. Первую дозу получил медик.
- Министр здравоохранения Степанов вакцинировался 1 марта, а президент Зеленский – на следующий день.
- По состоянию на 16 марта известно, что первую дозу вакцины получили 62000 человек.
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