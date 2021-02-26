Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том, сколько человек сделали прививки от коронавирусной инфекции за прошедшие сутки и с начала кампании массовой вакцинации.

Виктор Ляшко напомнил, что самолет с первой партией вакцины от коронавируса приземлился в Украине во вторник, 23 февраля, а в четверг в каждой области уже сделали первые прививки.

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За прошедшие сутки, 25 февраля, в Украине сделали 1179 прививок от коронавируса. Что интересно, за сутки было больше мужчин, чем женщин: это 792 против 387.

Но я думаю, что в ближайшее время эти пропорции будет 50% на 50%. Больше всего прививок за минувшие сутки сделали в Черкасской и Тернопольской областях, а также в городе Киев. По 90 прививок в сутки в трех регионах,

– рассказал главный санитарный врач.

Всего с начала массовой вакцинации первые прививки получили уже 1338 украинцев. Больше всего людей вакцинировались в Черкасской области – 180.

Зарегистрированы случаи побочных эффектов в Украине

По состоянию на 25 февраля пришли новости о первых неблагоприятные эффектах после иммунизации в 7 человек. Ляшко отметил, что не следует паниковать, так как все побочные эффекты не являются серьезными и каждый случай анализируется. Кроме того, эти последствия предусмотрены и производителем.

"Все несерьезные. Одно сообщение в Черниговской области, шесть в Черкасской. Каждый случай анализируется", – отметил Виктор Ляшко.

Напомним, первая партия вакцины – 500 тысяч доз – от компании AstraZeneca индийского производства прибыла в Украину 23 февраля. Президент Владимир Зеленский заявил, что этот препарат является одним из лучших в мире.



Как будут вакцинировать украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала