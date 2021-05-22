Вакцинация в Украине: сделано 17,5 тысячи прививок против COVID, большинство – второй дозой

За минувшие сутки, 21 мая, 17 583 украинца получили прививки против COVID-19 в Украине. Одну дозу получили 6 091 человек, полностью иммунизированы – 11 492 человека.

В пресс-службе Минздрава напомнили, что вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни.

Читайте также Коронавирус в Украине: 4 тысячи инфицированных, 178 – умерли

В течение суток работали 300 мобильных бригад и 336 пункта прививки.

По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

С начала вакцинальной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 72 302.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года. Всего в Украине проведено 1 049 311 прививок против коронавируса.

Отметим, что новоназначенный министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что поставил перед собой главную задачу – вакцинация от коронавируса в стране. Глава Минздрава намерен до конца 2021 года вакцинировать всех желающих.

Какие вакцины получили украинцы: данные по состоянию на 22 мая

С начала кампании

привито вакциной CoviShield – 485360

привито вакциной CoronaVac – 87251

привито вакциной Pfizer и BioNTech – 58134

привито вакциной AstraZeneca – 346266

За минувшие сутки