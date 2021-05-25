Вакцинация в Украине: сколько людей получили прививки против COVID-19

За минувшие сутки, 24 мая, в Украине 14 056 человек получили прививки против COVID-19. В Минздраве Украины сообщили, что одну дозу получили 3 618 человек, полностью иммунизированы – 10 438 человек.

В течение суток работали 255 мобильных бригад, а также 343 пункта прививки.

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По состоянию на 25 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 587 732 человека.

С начала вакцинальной кампании привили 981 972 человека, из них получили 1 дозу – 981 970 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 86 225 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 068 195 прививок.

Старт вакцинации от COVID-19 в Украине состоялся 24 февраля 2021 года.​

Какими вакцинами прививают украинцев

Количество вакцинированных лиц от COVID-19 с начала кампании

привито вакциной КОВИШЕЛД (CoviShield – AstraZeneca, которая производится на мощностях Индии), всего 485 827.

привито вакциной КОРОНАВАК (производство китайской компании Sinovac Biotech), всего 89 083.

привито вакциной КОМИРНАТИ (Pfizer и BioNTech), всего 58 537.

привито вакциной АСТРАЗЕНЕКА (AstraZeneca), всего 348 306.

привито вакциной ДЖЕНСЕН (Johnson & Johnson), всего 219.

Вакцинация за 24 мая