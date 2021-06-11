За минувшие сутки одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированы (вакцинированы двумя дозами) – 23 585 человек.

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В течение суток работали 442 мобильных бригады и 617 пунктов прививки.

По состоянию на 11 июня 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.

С начала прививочной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 204 038 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 1 599 348 прививок.

Какие вакцины использовали

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 087,

Привито вакциной Coronavac – 299 271,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 255 555,

Привито вакциной AstraZeneca – 353 009,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.

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